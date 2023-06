Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, così come in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco, in merito agli episodi che saranno trasmessi martedì 27 e mercoledì 28 giugno, rivelano che Hunkar porterà Adnan e Leyla a far visita a Zuleyha in prigione. Nel frattempo, Demir si presenterà a tale colloquio e deciderà di portare i suoi figli lontano da Cukurova. Yilmaz, invece, sarà conscio che la sua storia d'amore con Altun è finita per sempre, quindi cercherà di riappacificarsi con Mujgan per il bene di Kerem Alì.

Demir, intanto, svelerà a una curiosa Uzum di aver portato Adnan e Leyla a casa di Sevda, ma raccomanderà alla bimba di non farne menzione a nessuno. Infine, Zuleyha sarà vittima di un avvelenamento in carcere, così la polizia convocherà Demir in quanto sospettato di essere l'artefice di tale gesto ma Yaman si dichiarerà totalmente estraneo ai fatti.

Hunkar porterà Adnan e Leyla a far visita a Zuleyha in carcere

Le trame di Terra amara, riguardo le puntate che andranno in onda martedì 27 e mercoledì 28 giugno, anticipano che Hunkar verrà a sapere che il figlio si assenterà da Cukurova per qualche ora a causa di impegni professionali, così la matriarca deciderà di portare Leyla e Adnan a far visita a Zuleyha in galera.

Peccato, però, che Demir non dovrà presenziare ad alcun appuntamento lavorativo, difatti l'uomo si presenterà d'improvviso al colloquio in prigione e redarguirà la madre per avergli disobbedito.

Yaman, quindi, deciderà di portare i suoi figli lontano dalla città, in un luogo che non dirà nemmeno a Hunkar, nel frattempo Yilmaz si renderà conto che la sua storia d'amore con Zuleyha è arrivata al capolinea, quindi cercherà di riappacificarsi con Mujgan per il bene del piccolo Kerem Alì.

Per riuscire in tale intento, Akkaya deciderà di portare con sé il figlio, la moglie e Behice a Istanbul per ricominciare tutti assieme una nuova vita.

Sermin, successivamente, rivelerà a Zuleyha che Demir ha portato Adnan e Leyla fuori Cukurova, confessione che getterà nello sconforto più totale Altun.

Demir dichiarerà alla polizia di non essere coinvolto nell'avvelenamento di Zuleyha in prigione

Mentre Demir starà sistemando l'automobile per portare Adnan e Leyla lontani dalla città, Uzum salirà in macchina per giocare a nascondino con gli altri bimbi.

Yaman, accorgendosene, porterà Uzum a mangiare qualcosa, così la bambina si dimostrerà curiosa di sapere dove Demir stia portando Adnan e Leyla, così l'uomo dapprima le rivelerà che saranno accuditi da Sevda e poi le dirà di non dirlo a nessuno.

Zuleyha, successivamente, mangerà una minestra preparata da una compagna di cella e sarà vittima di un avvelenamento, tanto da essere necessario un ricovero ospedaliero.

Partiranno, di conseguenza, le indagini per tentato omicidio e Hatip farà presente che secondo lui l'unica persona che avrebbe avuto motivi validi per avvelenare Zuleyha sarebbe Demir.

A Cukurova inizieranno a circolare delle spiacevoli dicerie che vedranno Yaman colpevole dei malori di Altun e, come se non bastasse, Demir verrà anche convocato dalla polizia per tale avvelenamento della donna.

Il figlio di Hunkar, infine, dirà di essere totalmente estraneo ai fatti dei quali è sospettato, in quanto non ha più nulla a che fare con Zuleyha.