Grandi colpi di scena attendono i fan de La promessa, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Dando uno sguardo alle puntate già andate in onda in Spagna, presto sotto i riflettori ci sarà la morte del perfido Barone de Linaja. L'uomo proverà ad abusare di Teresa, ma a mettere fine alla sua vita sarà Pia che riuscirà a difendere se stessa e la domestica dalle sue mire. Teresa, Pia, Jana e Maria saranno le uniche a conoscere questo segreto e faranno sparire il corpo dell'uomo con un piano articolato. Dopo averlo arrotolato in un tappeto, lo sistemeranno in macchina con dei bagagli per inscenare una sua partenza e un tragico incidente.

Anticipazioni La promessa: Pia difenderà Teresa dalle cattive intenzioni del Barone

Le anticipazioni de La promessa provenienti dalla Spagna annunciano che il Barone de Linaja farà una brutta fine. Tutto inizierà con l'ennesima molestia da parte del padre della marchesa nei confronti di Teresa. Prima di partire per un viaggio, l'uomo tenterà di abusare della domestica, ma l'arrivo di Pia impedirà il peggio. La cameriera sarà pronta ad affrontare il Barone che la minaccerà: "Starò lontano da lei, ma per averti". A quel punto, Pia, stanca delle continue violenze dell'uomo, prenderà una statuetta dalla biblioteca e lo colpirà a morte. In quel momento, arriveranno Maria e Jana che vedranno la scena del delitto e, dopo essersi accertate che il battito del Barone è assente, penseranno al da farsi.

Anticipazioni prossime puntate: Pia, Maria, Jana e Teresa faranno sparire il corpo del Barone

Nelle prossime puntate de La promessa, Pia ucciderà il Barone per difendersi e sarà aiutata da Maria, Jana e Teresa. Le quattro ancelle penseranno a come far sparire il corpo dell'uomo e studieranno un piano articolato per scongiurare ogni sospetto.

Per prima cosa, avvolgeranno il Barone in un tappeto per spostarlo nella stireria. Sarà molto difficile riuscire a fare tutto senza destare sospetti, ma le donne saranno molto brave a non svegliare nessuno nel Palazzo. Successivamente, Jana, Maria, Pia e Teresa dovranno pensare a cosa fare con il corpo. Seppellirlo in giardino sarà la prima idea, ma presto si mostrerà troppo rischiosa.

Le donne, a quel punto, capiranno che la cosa migliore sarà far credere a tutti che il Barone abbia avuto un incidente, visto che sarebbe partito a breve.

Le cameriere insceneranno un incidente

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Teresa preparerà i bagagli del Barone, mentre le altre caricheranno in macchina il corpo dell'uomo. Pia guiderà il veicolo fino al burrone e successivamente, con l'aiuto di Maria, Jana e Pia, sistemerà il Barone al posto di guida. Alle donne non resterà che lasciar andare il freno a mano per concludere il loro piano. Almeno per il momento, tutto sembrerà riuscito alla perfezione e nessuno sospetterà di loro.