La soap La promessa prosegue con nuove puntate ricche di colpi di scena. In primo piano ci sarà la confessione di Lola che in un biglietto dichiarerà di essere la responsabile dell'omicidio di Tomas prima di togliersi la vita. Nel frattempo proseguirà l'impegno di Cruz e Alonso nel salvare le sorti della famiglia con il ritorno di Jimena alla tenuta. Non mancherà lo spazio dedicato a Jana che sarà convinta che sua fratello sia Curro e quando il nipote del barone tornerà al palazzo, lei rinuncerà ad andare via.

Anticipazioni La promessa: Lola si toglierà la vita dopo aver dichiarato di aver ucciso Tomas

Le anticipazioni de La promessa raccontano che il sergente Funes darà ai marchesi una notizia sconvolgente. L'uomo, infatti, rivelerà che Lola si è tolta la vita lasciando un biglietto in cui confessa di essere l'omicida di Tomas. In questo modo, Cruz potrà tirare un sospiro di sollievo perché nessuno potrà più sospettare di lei. Alonso e la sua compagna si dedicheranno alla grave crisi economica che ha colpito il palazzo e l'unico modo per salvarsi dal fallimento sarà un'intesa con i duchi de los Infantes. I marchesi si recheranno dalla famiglia di Jimena, ma la ragazza dirà subito loro che non ha nessuna intenzione di tornare a La promessa.

Cruz non si arrenderà e organizzerà una battuta di caccia per compiacere i duchi e convincerli a far tornare la loro figlia al palazzo.

Anticipazioni prossime puntate: Cruz e Alonso lavoreranno per il ritorno di Jimena

Le prossime puntate de La promessa vedranno in primo piano i tentativi dei marchesi per salvare le sorti della loro famiglia.

La battuta di caccia sarà un'occasione d'oro per loro, ma saranno anche consapevoli che la presenza di Manuel è fondamentale per il loro obiettivo. Cruz manipolerà l'andamento della battuta per far figurare il duca come un abile cacciatore, ma Manuel potrebbe rovinare tutti i piani. Il duca, infatti farà presente che darà la sua dote a Jimena solo se la ragazza sposerà Manuel, ma quest'ultimo si lascerà ancora distrarre dalla sua più grande passione.

Jana convincerà Manuel a coltivare la sua passione

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Jana convincerà Manuel a partecipare alla competizione aerea e quindi il ragazzo decollerà di nascosto per la tanto agognata coppa de Los Pedroches. L'assenza di Manuel dalla battuta di caccia, quindi, potrebbe essere un grosso problema per i marchesi Lujan. Jana non perderà di vista il motivo per cui si trova al palazzo e quando arriverà il barone con suo nipote, Curro, il passato tornerà a bussare alla sua porta. La ragazza, infatti, si convincerà che suo fratello possa essere proprio Curro e deciderà di restare alla tenuta.