La promessa prosegue con nuovi ed emozionanti episodi sempre in onda su Canale 5.

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, Manuel avrà presto un terribile incidente. Il marchesino si deciderà a scappare con Jana, ma proprio quando sarà a un passo dal realizzare il suo sogno sarà vittima di un incidente: le sue condizioni saranno critiche.

Quando dopo giorni di agonia Manuel si risveglierà dal coma profondo non ricorderà quasi nulla della sua vita. La cosa si trasformerà in un'ottima occasione per Jimena che proverà a manipolarlo per fargli credere di essere da sempre innamorato di lei.

La ragazza riuscirà nel suo intento e Manuel deciderà di sposarla al più presto, mentre Jana si mostrerà al contrario disperata.

Anticipazioni La promessa: Manuel avrà un incidente aereo, si temerà per la sua vita

Le anticipazioni de La promessa raccontano che al palazzo ci sarà grande apprensione. Dopo la scomparsa del barone, infatti, ci saranno le condizioni di salute di Manuel a far disperare la marchesa e la sua famiglia. Il ragazzo sarà a un passo dal realizzare il suo sogno e scappare con Jana, ma proprio durante la notte in cui è prevista la fuga avrà un incidente. L'aereo di Manuel infatti precipiterà e la famiglia Lujan penserà subito al peggio. Presto si scoprirà che il marchesino è fortunatamente vivo ma in coma profondo.

Le condizioni di Manuel peggioreranno tuttavia poco a poco, cosa che farà irrigidire molto la Cruz rendendola nervosa nei confronti di Alonso.

Anticipazioni prossime puntate: Jimena sarà al capezzale di Manuel

Le prossime puntate de La promessa vedranno dunque al centro delle scene Manuel che dopo il brutto incidente trascorrerà un periodo in coma profondo.

Il marchesino ad un certo punto si risveglierà, ma non ricorderà quasi nulla della sua vita. Manuel riconoscerà soltanto sua madre e Alonso, ma non avrà memoria di Jimena e del suo fidanzamento con lei. Della ragazza ricorderà solo che era la moglie di suo fratello Tomas. Questa situazione, tuttavia, si trasformerà in una grande occasione per Cruz e Jimena, ecco che le due si accorderanno sul manipolare Manuel sfruttandone lo stato di amnesia.

Manuel deciso a sposare Jimena, Jana disperata

Le anticipazioni de La promessa rivelano così che Manuel al suo risveglio dal coma troverà al suo capezzale Jimena. La ragazza, d'accordo con la suocera, inizierà a manipolare il marchesino, facendogli credere che fosse innamorato di lei da tempo. Jimena racconterà a Manuel che aveva perso la passione per l'aviazione e che la amava perdutamente.

Jana, al contrario, si mostrerà disperata non potendo rivedere il suo amato e soprattutto non potendogli raccontare la verità sulla loro relazione. La giovane domestica penserà di ricostruire l'aereo di Manuel e per farlo chiederà l'aiuto di Catalina. Il piano di Jimena, intanto, si mostrerà vincente: il marchesino infatti si mostrerà sempre più convinto di volerla sposare.