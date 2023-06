La promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni provenienti dalla Spagna annunciano importanti novità. Uno dei personaggi che sarà protagonista nelle prossime settimane è Simona, la cuoca del palazzo che nasconde diversi segreti. Nelle puntate ora in onda in Italia, la donna versa in gravi condizioni di salute e Lope ha affermato di conoscere il suo segreto, ma di cosa si tratta? Si scoprirà che la cuoca non ha più rapporti con i figli e ha rinunciato a loro per i sensi di colpa nei confronti di Candela.

Anticipazioni La Promessa: l'amicizia tra Candela e Simona sarà messa in discussione

Le anticipazioni de La Promessa, provenienti dalle puntate andate in onda in Spagna, raccontano che presto Simona si riprenderà e riuscirà a sconfiggere la sua brutta malattia. Per la cuoca, tuttavia, non passerà il dolore che si porta dentro a causa del suo passato difficile. La donna troverà il coraggio di confessare a Candela uno dei tormenti che la affliggono. Il pubblico scoprirà che quando era sposata con Toño, Simona ha visto suo marito tornare ubriaco e con la camicia sporca di sangue. Toño le ha confessato di aver assassinato il marito di Candela Custodio, che da quel giorno non si è più ripresa per il dolore.

Per la migliore amica di Simona ascoltare questa confessione sarà una pugnalata al cuore e si sentirà tradita dalla persona di cui più si fidava.

La Promessa: il segreto di Simona sui suoi figli

Le prossime puntate de La Promessa vedranno emergere il segreto che Simona si porta dentro e che riguarda i suoi figli. Dopo aver litigato con Candela, la cuoca riuscirà a sfogarsi con Lope e a lui dirà tutta la verità sul suo passato.

"Quando Custodio è morto e Candela ha perso il bambino che aspettava, Toño era ancora a casa, ma non voleva andarsene", racconterà Simona, che spiegherà che non è stato facile liberarsi di suo marito. La donna spiegherà che Toño l'ha minacciata di portarle via i bambini, ma non si è arresa e pur di salvare i suoi figli li ha affidati a sua cugina Luisa.

Toño, invece, è andato via di casa pur di evitare il carcere. "Allora sei riuscita a ricongiungerti con i tuoi figli", domanderà Lope. Simona gli risponderà "no".

Lope verrà a sapere tutto del passato della cuoca

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Simona si aprirà con Lope e gli dirà che in quel momento Candela era distrutta per la perdita del marito. "Sapevo che i miei figli erano ben curati e mi sono concentrata sulla mia amica", ammetterà la cuoca, spiegando che era sopraffatta dai sensi di colpa. Simona racconterà che da quel momento Candela ha iniziato il suo lavoro al palazzo, e questo l'ha aiutata a superare la sofferenza per la perdita del marito e del bambino che aspettava da lui.

A tormentare Simona, tuttavia, continuerà a essere la mancanza dei suoi figli, che sin da piccoli si sono dimenticati di lei. Lope apprenderà dall'amica che, nonostante i numerosi tentativi, Luisa non ha più lasciato andare i bambini. Antonio e Virtudes non hanno più voluto vedere la madre, perché convinti che non li amasse. Simona spiegherà di essere andata più volte a trovarli, fino a quando non ha iniziato a inventarsi le lettere che riceveva da loro.