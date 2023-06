In Terra amara la notizia della morte di Hünkar arriverà anche nel ranch di Fekeli, dove saranno presenti Çetin e Gülten. Quest'ultima cadrà in un profonda crisi quando scoprirà che la sua padrona, quella che le ha fatto anche da madre, non c'è più. Vorrà subito andare in villa per vederla e proprio nello stesso istante nel ranch arriverà Behice, che con il suo comportamento inizierà a suscitare i dubbi di Müjgan: che sia stata lei a uccidere Hünkar?

Gülten si prepara a dire addio a Hünkar

Tra le persone disperate per la morte di Hünkar ci sarà sicuramente Gülten.

La ragazza non solo è devota alla signora per averle dato un posto di lavoro, ma anche per ciò che ha fatto per lei quando è stata violentata da Erçument. Hünkar si è presa cura di lei e ha custodito il suo segreto, visto che la giovane provava vergogna per ciò che le era successo.

Quando Gülten verrà a sapere che Hünkar è morta si troverà al ranch di Fekeli insieme a Çetin. Il ragazzo proverà a rincuorarla, ma le urla di disperazione di Gülten verranno udite in tutta la tenuta. "Nostra madre se n'è andata Çetin, nostra madre se n'è andata", continuerà a urlare la ragazza, perché è vero: l'ha sempre considerata come una mamma, visto che è rimasta orfana in tenera età.

Çetin comunica a Müjgan che Hünkar è morta

"Sono rimasta senza una madre", dirà Gülten senza darsi pace e proprio in quel momento nel salone del ranch di Fekeli giungerà Müjgan, che vorrà capire cosa stia succedendo, visto che la ragazza non farà altro ripetere "ci hai lasciato orfani".

Allora sarà Çetin a dargli la notizia: "La signora Hünkar è stata uccisa.

È stata accoltellata e il signor Demir ha trovato il suo corpo senza vita tra le rovine".

Il dubbio di Müjgan: Behice potrebbe aver ucciso Hünkar

"Çetin devo andare da mia madre, devo andare da mia madre", urlerà disperata Gülten. La ragazza inizierà a correre e lascerà la casa di Fekeli per salire nella macchina di Çetin. Proprio nel momento in cui Gülten e Çetin andranno via, nella tenuta arriverà Behice.

Non riuscirà a capire il perché del trambusto che c'è in casa e sarà Müjgan a dirle che Hünkar è stata uccisa.

"Chissà quanto sono devastati nella famiglia Yaman, mi dispiace per loro", dirà Behice, ma proprio in quel momento a Müjgan verrà in mente che la zia si era molto arrabbiata quando aveva scoperto che Fekeli e Hünkar si sarebbero dovuti sposare. La donna, infatti, temeva che Hünkar non le permettesse più di vivere nel ranch e aveva promesso che avrebbe trovato un modo per permettere che ciò non accadesse.

A Müjgan verrà un dubbio: l'artefice dell'omicidio di Hünkar potrebbe essere proprio la zia e questo dubbio non la lascerà in pace. Riuscirà la dottoressa a scoprire la verità dei fatti?