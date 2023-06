Le avventure della soap opera turca Terra amara sono sempre più movimentate. Nei nuovi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, Demir Yaman (Murat Unalmis) accetterà di rinunciare ad avere al suo fianco la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e quindi di annullare il loro matrimonio solo se loro figlia Leyla continuerà a vivere alla tenuta.

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli propone a Mujgan di accettare la richiesta di divorzio di Yilmaz

Le anticipazioni sulle prossime puntate in onda su Canale 5, dicono che Yilmaz (Ugur Gunes) verrà ripudiato da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) dopo aver tentato ancora una volta di fuggire con Zuleyha insieme ai piccoli Adnan, Leyla e Kerem Ali.

Akkaya verrà riaccolto alla tenuta del padrino nell’istante in cui gli chiederà perdono, tramite una lettera, per non averlo salutato quando era in procinto di lasciare Cukurova con Altun.

A questo punto Yilmaz scriverà una missiva anche alla moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova), alla quale rivolgerà le sue scuse per averla fatta soffrire ammettendo comunque di aver convolato a nozze con lei poiché non era a conoscenza dei ricatti avanzati da Demir e Hunkar (Vahide Percin) alla sua ex Zuleyha.

Successivamente Fekeli proporrà alla dottoressa Hekimoglu di accettare la richiesta di divorzio di Yilmaz, il quale si vedrà costretto a trovarsi una nuova sistemazione: il suggerimento dell’anziano uomo non verrà gradito da Behice (Esra Dermancioglu).

Demir disposto a mettere fine al matrimonio con Zuleyha ad una condizione

A ricevere una lettera da parte di Yilmaz sarà anche il rivale in amore Demir, al quale rinnoverà il suo astio per averlo fatto allontanare da Zuleyha e per aver fatto credere di essere il padre di suo figlio Adnan: l’ex meccanico farà presente a Yaman di voler crescere Leyla come fosse sua figlia se lascerà la moglie libera di viversi la storia d’amore con lui.

Dopo aver riflettuto, Demir si lascerà andare ad un pianto disperato sulla tomba della defunta madre Hunkar: in tale circostanza l’uomo si pentirà di tutte le vessazioni nei confronti di Altun. Intanto Akkaya prometterà sia a Mujgan che a Demir di far vedere a entrambi i loro rispettivi figli Kerem Ali e Leyla.

Demir prenderà la sua decisione nell’istante in cui Zuleyha gli ribadirà che continuerà a incontrare in segreto Yilmaz con l’obiettivo di rifarsi una nuova vita al suo fianco.

Il ricco imprenditore sarà disposto a divorziare da Altun, ma alla sola condizione che Leyla rimanga con lui. Inoltre Yaman chiederà alla moglie di fargli vedere Adnan tutte le volte che vorrà: Zuleyha non avrà altra scelta se non accettare.