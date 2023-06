Ne La Promessa Manuel farà di tutto per non far emergere i sentimenti che prova per Jana, ma qualche bicchiere di troppo manderà all'aria le sue più buone intenzioni. Deluso dal fatto che i famigliari vogliano che abbandoni il mondo dell'aviazione, Manuel si ubriacherà e in tale stato di disinibizione deciderà di confessare i suoi sentimenti a Jana, provando anche a baciarla.

Il sergente Funes sospetta che la famiglia de Luján sia coinvolta nel delitto di Tomás

Pía rifiuterà il barone e lui non la prenderà per niente bene, così deciderà di lasciare La Promessa insieme al nipote Curro, e non rivelerà nemmeno a Cruz il motivo della sua partenza.

Così nemmeno Jana avrà la possibilità di vedere Curro.

A La Promessa tornerà il sergente Funes: le sue intenzioni saranno quelle di chiudere definitivamente il caso riguardante la morte di Tomás. Secondo lui dietro l'omicidio potrebbe esserci la mano di un membro della famiglia e crederà che qualcuno potrebbe impossessarsi del tagliacarte (l'arma che è stata usata per uccidere Tomás) per non destare sospetti.

Intanto a palazzo la famiglia de Luján avrà diversi problemi da affrontare, tra cui i debiti che li assillano. La banca non concederà più prestiti e Alonso non saprà cosa fare. Cruz, invece, temerà più per la presenza del sergente Funes a La Promessa, che potrebbe essere prossimo a scoprire che è stata lei a uccidere Tomás, per questo preferirebbe che Alonso si occupasse prima di lui che dei debiti.

Leonor vuole far ingelosire Mauro

Leonor continuerà con il suo piano vendicativo nei confronti di Mauro. Vuole farlo ingelosire, così organizzerà una grande festa. Parlando con la sorella Catalina le racconterà i dettagli sulla festa che vuole celebrare e soprattutto su chi vuole invitare.

Mauro, intanto, andrà avanti con la sua storia d'amore con Teresa, ma non nel migliore dei modi, infatti la rifiuterà.

La fidanzata non capirà che cosa gli stia succedendo, forse il piano di Leonor sta funzionando e Mauro è veramente geloso di lei.

Manuel ci prova con Jana

La famiglia de Luján dovrà badare anche a Manuel e alla sua passione per l'aviazione: visto anche l'incidente avuto durante il matrimonio di Tomás, la famiglia vorrebbe che smettesse di volare.

Lui si sfogherà con Jana, che capirà l'umore del ragazzo, e tra i due la complicità sarà sempre più coinvolgente.

Manuel, però, affogherà la sua tristezza nell'alcol e dopo una notte passata a bere incontrerà Jana. Preso anche dai fumi dell'alcol, le confesserà di essersi innamorato di lei e si avvicinerà con l'intenzione di baciarla. La ragazza contraccambierà i sentimenti e si lascerà andare con il giovane marchese?