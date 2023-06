Tanti colpi di scena accadranno durante i nuovi appuntamenti di Terra Amara visibili tra qualche settimana in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Turchia segnalano in particolare che Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), affranta per non aver centrato una promozione sul lavoro, troverà conforto in Fikret Fekeli.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan triste per la morte di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che Mujgan si avvicinerà 'pericolosamente' a Fikret.

Tutto inizierà quando Yilmaz (Ugur Gunes) perderà tragicamente la vita in seguito alle ferite riportate in un grave incidente automobilistico. Il lutto colpirà fortemente Mujgan a differenza di Behice, che vorrà approfittare della situazione. La diabolica zia infatti sosterrà che a sua nipote spetti una parte dei beni del defunto marito. Di conseguenza, Hekimoglu senior suggerirà a sua nipote di attivarsi in modo tale da poter poi chiedere una parte di patrimonio ad Ali Ramhet. Un piano che però non troverà d'accordo Mujgan, la quale aspirerà al posto di direttrice dell'ospedale di Cukurova con l'intento di mantenersi da sola.

La nipote di Behice non ottiene il posto di direttrice dell'ospedale di Cukurova

Nelle puntate turche di Terra amara, Mujgan farà però una brutta scoperta. La pediatra infatti apprenderà che Umit ha ottenuto il posto di direttrice dell'ospedale nonostante lei avesse sostituto per diversi mesi il dottor Sabahattin. Una vera e propria mazzata per la giovane Hekimoglu, che sarà costretta a rivedere i suoi piani.

Di conseguenza, la nipote di Behice inizierà a pensare ad una proposta di Ali Rahmet. La donna sembrerà così propensa ad aprire uno studio medico a Cukurova, cosa che gli consentirebbe anche di dedicare più tempo al figlio Kerem Ali, rimasto orfano di padre.

La pediatra trova conforto in Fikret

Mujgan non sarà da sola ad affrontare questa complicata situazione, la pediatra troverà infatti conforto nella vicinanza di Fikret Fekeli, con il quale dimostrerà di avere sempre più feeling.

Una vicinanza che non sarà ben vista da Behice. Quest'ultima infatti dimostrerà di non fidarsi completamente del nipote di Ali Rahmet. Dubbi che aumenteranno ancor di più quando la diabolica zia troverà una documentazione compromettente sul defunto Yilmaz all'interno della macchina di Fikret.

In attesa di vedere se nascerà l'amore tra Mujgan e Fikret, si ricorda che Terra amara è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".