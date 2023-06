Maria De Filippi preoccupa i fan dopo essere ritornata in tv per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. La conduttrice di Uomini e donne e C'è posta per te, lo scorso mercoledì pomeriggio ha preso parte alla cerimonia funebre in ricordo dell'ex Presidente del Consiglio, che si è tenuta presso il Duomo di Milano.

Tra i tanti volti noti che hanno preso parte ai funerali di Stato, il pubblico è rimasto colpito in particolar modo dal volto della conduttrice, che sembrava essere diverso da quello visto normalmente in tv.

Il ritorno in tv di Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi

Nel dettaglio, Maria De Filippi a distanza di un mese dalla fine delle trasmissioni su Canale 5, è riapparsa in televisione in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

La conduttrice è stata una delle prime ad arrivare in chiesa, sedendosi al fianco di Silvia Toffanin e stringendo Pier Silvio Berlusconi in un calorosissimo abbraccio, quasi fraterno.

Tuttavia, la presenza di Maria De Filippi non è passata inosservata solo per la vicinanza con la famiglia del defunto Cavaliere ma anche per il suo volto ritenuto "strano" e diverso rispetto al normale.

I fan di Maria De Filippi preoccupati sui social: 'Irriconoscibile'

Sui social, in tantissimi, hanno evidenziato il fatto che la conduttrice di Uomini e donne avesse un volto gonfio, differente da quello cui siamo soliti vederla in tv nelle sue trasmissioni.

"Ma cosa è successo al volto di Maria? È irriconoscibile", ha scritto un commentatore sui social dopo aver vita ai funerali di Berlusconi.

"Ma Maria De Filippi non si è truccata oppure le è successo qualcosa al volto?", ha chiesto ancora qualcun altro preoccupato per la conduttrice.

Intanto, malgrado l'assenza in tv, Maria De Filippi continua ad essere impegnatissima con le preparazione delle trasmissioni destinate alla rete ammiraglia Mediaset.

I nuovi impegni di Maria De Filippi: da Temptation Island a Uomini e donne

In queste settimane, infatti, è impegnata in Sardegna con le riprese di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che tornerà in onda dal 26 giugno in prime time su Canale 5.

Nel frattempo, poi, la conduttrice e i suoi autori lavorano anche alle trasmissioni destinate alla prossima stagione televisiva della rete ammiraglia Mediaset.

Tra queste vi è Uomini e donne, il popolarissimo talk show dei sentimenti che tornerà in onda nella fascia del daytime pomeridiano e Amici 23, il seguitissimo talent show confermato nella fascia della domenica pomeriggio, contro la concorrenza Rai rappresentata da Mara Venier con la sua Domenica In.