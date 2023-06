La crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria [VIDEO] sembra essere rientrata: la coppia si è mostrata insieme sui social dopo i gossip sul loro conto. Tuttavia, l'influencer di Salerno nella serata di mercoledì 14 giugno su Twitter ha fatto una precisazione sul fidanzato: Edoardo non si mostrerà più nelle storie con lei, perché vuole avere più privacy.

L'annuncio di Antonella

Tramite il suo account Twitter, Antonella Fiordelisi ha messo al corrente i suoi fan di una scelta effettuata dal fidanzato Donnamaria: "Edoardo non farà più storie con me sui social quindi non me le chiedete più.

Dice che vuole mantenere la privacy".

Non è chiaro cosa sia accaduto all'interno della coppia per portare lo speaker romano a prendere una decisione simile. Tuttavia, dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 7 la coppia era stata molto attiva sui social e spesso aveva anche interagito con i fan.

Al contrario della fidanzata, Edoardo Donnamaria ha preferito non fare chiarezza sui motivi che l'hanno portato a non pubblicare più nulla insieme ad Antonella.

'Donnalisi' crisi alle spalle

Nelle precedenti settimane, Antonella Fiordelisi sui social aveva lasciato trapelare che stava vivendo un momento di difficoltà con il fidanzato.

Su Instagram, aveva pubblicato una storia dove diceva di non volere elemosinare le attenzioni.

Poi aveva detto che aveva bisogno di rispetto e stima sempre. In seguito alle numerose domande dei fan, l'influencer aveva spiegato di rispettare il momento difficile e aveva lanciato una presunta frecciatina a Edoardo Donnamaria: "Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno". La diretta interessata aveva spiegato che avendo sempre dato il massimo in una relazione, voleva altrettanto.

Infine aveva lasciato intendere che la crisi di coppia non era stata innescata da lei.

Nella giornata di ieri, però, i "Donnalisi" si sono mostrati felici sui social: il tutto è avvenuto prima dell'annuncio effettuato da Fiordelisi su Twitter.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Twitter, la ritrovata sintonia fra Antonella e Edoardo non è passata inosservata.

Ovviamente, i fan della coppia hanno esultato e si sono detti felicissimi che abbiano superato il momento difficile. Al contrario, alcuni hater hanno sostenuto che Antonella Fiordelisi abbia fatto finta di essere in crisi con il fidanzato solo ed esclusivamente per far parlare di sé stessa. Addirittura, all'annuncio su Edoardo che non comparirà più nelle storie di coppia, c'è chi ha ipotizzato che i due ex volti del Grande Fratello Vip 7 vogliano imitare la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: i due dopo la crisi, hanno deciso di mostrare pochi contenuti di coppia sui social.