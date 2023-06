La serie tv Nine Perfect Strangers, dopo due anni dall'uscita della sua prima stagione, è stata rinnovata per una seconda edizione, abbandonando il precedente status di miniserie. Il drama ideato da David E. Kelley, tratto dal lavoro letterario di Liane Moriarty, ha ottenuto l'approvazione per un secondo ciclo da Hulu, servizio di streaming video, dove presto tornerà a intrattenere il pubblico con nuovi episodi.

In Italia, i fan della serie potranno vedere la seconda stagione su Prime Video, nell'attesa di sapere se Masha (Nicole Kidman), direttrice del resort Tranquillum House, troverà di nuovo metodi discutibili per migliorare la salute degli ospiti in cerca di serenità.

Tranquillum si sposta nelle Alpi Svizzere

La trama, basata sul romanzo "Nove perfetti sconosciuti", segue la storia di nove personaggi stressati dalla vita cittadina che si ritrovano a dover seguire un percorso per raggiungere uno stile di vita più salutare e per vivere meglio. Il trattamento proposto dal resort sembra essere l'unico modo per guarire e ripartire, nonostante il dubbio crescente che ciò che Masha propone non sia convenzionale. Il cast della prima stagione comprendeva nomi come Melissa McCarthy (Mike e Molly), Bobby Cannavale (Homecoming), Regina Hall (Black Monday) e Luke Evans (L'alienista).

Il rinnovo di Nine Perfect Strangers era nell'aria, come dimostrano le candidature agli Emmy dello scorso maggio, presentate da Hulu non come miniserie, ma come serie "regolare".

La seconda stagione, secondo le prime informazioni, seguirà l'identica premessa della prima, ma con un nuovo gruppo di protagonisti, altrettanto "perfetti sconosciuti", che si ritroveranno insieme presso una nuova sede di Tranquillum, questa volta sulle Alpi svizzere. Un po' come accaduto nella serie "The White Lotus" che, nella seconda stagione, ha seguito un nuovo gruppo di personaggi in una location differente della catena White Lotus.

Il cast

Nicole Kidman tornerà nei panni di Masha, l'eccentrica direttrice del resort. Ma tra le new entry della seconda stagione ci dovrebbe essere anche Murray Bartlett, ex star di The White Lotus.

Altre aggiunte al cast includono Maisie Richardson-Sellers, Liv Ullmann, Dolly De Leon e l'attore turco Aras Aydin. La presenza di David E.

Kelley come showrunner invece sembra essere quasi esclusa, dato il suo coinvolgimento in diverse altre serie televisive. Al suo posto, un nuovo showrunner guiderà il team nella creazione della seconda stagione.