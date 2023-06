Le novità sui palinsesti Rai per la stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di cambiamenti che riguarderanno la fascia del prime time e quella del daytime.

Tra le novità spicca il cambio conduzione al timone de L'Eredità, il quiz preserale condotto fino a questo momento con successo da Flavio Insinna.

Cambiamenti anche nella fascia del pomeriggio, dove si segnala l'uscita di scena di Serena Bortone dalla rete ammiraglia Rai.

Pino Insegno approda a L'Eredità: cambio programmazione Rai 2023/2024

Nel dettaglio, tra le novità dei palinsesti Rai 2023/2024 spiccano quelle legate alla messa in onda de L'Eredità.

Il quiz preserale, tra i più longevi di sempre nella tv italiana, quest'anno subirà delle modifiche legate sia alla programmazione che alla conduzione.

Flavio Insinna, dopo cinque stagioni di successo al timone del programma, uscirà di scena e lascerà la conduzione nelle mani della new entry Pino Insegno.

Cambia anche il periodo di inizio de L'Eredità su Rai 1: le nuove puntate non andranno in onda da settembre/ottobre bensì da gennaio 2024.

Per tutto il periodo della stagione autunnale, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda di Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni.

Serena Bortone fuori dal pomeriggio: novità palinsesti Rai 2023/2024

Tra le novità dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, spicca anche quella legata all'uscita di scena di Serena Bortone dalla fascia del primo pomeriggio.

La conduttrice, dopo tre stagioni al timone di Oggi è un altro giorno nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16, lascerà il talk show del pomeriggio di Rai 1 ma non sparirà dalla tv di Stato.

Per Serena Bortone, infatti, è in arrivo un nuovo appuntamento settimanale su Rai 3: la giornalista sarà al timone de Le Parole, il talk show condotto fino allo scorso anno da Massimo Gramellini.

Beppe Convertini lascia la conduzione di Linea Verde: novità palinsesti Rai

Cambiamenti anche al timone di UnoMattina In famiglia, la trasmissione di successo del fine settimana, condotta quest'anno da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Timperi, dopo svariati anni al timone del programma del weekend, lascerà la conduzione per approdare al timone dei Fatti Vostri, il talk show feriale in onda da settembre in poi nella mattina di Rai 2.

Di conseguenza, al posto di Timperi a UnoMattina In Famiglia, ci sarà spazio per il debutto di Beppe Convertini, che lascerà così la conduzione di Linea Verde per cimentarsi con questa nuova avventura professionale, che lo vedrà protagonista per tutta la durata della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024.