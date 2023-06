Gemma Galgani soddisfatta per la fine del matrimonio della sua nemica giurata Isabella Ricci? È questo il clamoroso retroscena che arriva dalle pagine della rivista Nuovo Tv, diretta da Riccardo Signoretti.

L'ex protagonista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo essere uscita di scena dal cast della trasmissione, aveva scelto di convolare a nozze con Fabio, ma il loro matrimonio non è durato a lungo.

In queste settimana, infatti, Isabella ha annunciato la separazione dal cavaliere e sembrerebbe che Gemma stia gongolando per il fallimento della sua ex collega.

Gemma e Isabella: la resa dei conti finale a Uomini e donne?

Nel dettaglio, il matrimonio tra Fabio e Isabella è giunto al capolinea qualche mese fa: l'ex dama di Uomini e donne scelse di rompere il silenzio e lo fece annunciando sui social di aver chiesto la separazione.

I dettagli e i motivi di questa rottura non sono stati svelati anche se, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che Isabella possa aver scoperto dei segreti legati al passato di suo marito, che potrebbero essere stati taciuti dall'uomo durante la fase della frequentazione.

Sta di fatto che, attualmente, Isabella è di nuovo una donna libera e non ha escluso un suo possibile ritorno nel cast di Uomini e donne, che tornerà in onda dal prossimo settembre.

Gemma sarebbe soddisfatta per l'addio tra Fabio e Isabella dopo U&D

Un rientro che non passerebbe affatto inosservato, dato che Isabella avrebbe modo di rivedere in studio la sua "nemica" Gemma Galgani, con la quale più volte ci sono stati dei momenti di contrasto/scontro in studio.

E, stando alle indiscrezioni del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Gemma avrebbe accolto positivamente la notizia della separazione di Isabella.

"Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione", scrive la rivista parlando della dama torinese.

Il retroscena su Gemma dopo il fallimento sentimentale Isabella Ricci

"La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei.

Non vede l'ora di poterglielo dire in faccia", scrive ancora la rivista svelando così questo retroscena sulla dama.

Insomma, sembrerebbe che Gemma stia gongolando per la fine del matrimonio tra Fabio e Isabella e ben presto le due dame del trono over potrebbero ritrovarsi nuovamente "faccia a faccia" in studio per un nuovo confronto.

E, nel caso in cui ciò dovesse avvenire per davvero, si preannuncia una puntata a dir poco imperdibile per tutti gli appassionati della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi.