Terra Amara andrà in onda con una nuova puntata domenica, 2 luglio, Le anticipazioni annunciano che i riflettori saranno puntati soprattutto su Gaffur e Hunkar. Il marito di Saniye scoprirà che Hatip è l'omicida di Cengaver e coglierà l'occasione per ricattarlo. Hunkar, invece, avrà un duro confronto con Sevda e capirà che la donna le ha rubato anche l'amore di suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Rashid rivelerà a Gaffur che Hatip è un omicida

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 2 luglio raccontano che la polizia continuerà a indagare sull'omicidio di Cengaver.

Per tutelarsi, Hatip offrirà del denaro a Rashid in modo che il ragazzo non racconti a nessuno che è lui il responsabile dell'omicidio. L'interesse per Fadik, tuttavia, tradirà Rashid che si recherà alla villa per vederla e qui incontrerà Gaffur. Il ragazzo si lascerà scappare che Hatip gli ha chiesto di fuggire e nascondere l'arma nel bosco e Taskin gli chiederà a chi avesse sparato. Quando Rashid rivelerà che Hatip ha sparato a Cengaver, Gaffur non crederà alle sue orecchie e penserà subito a un modo per vendicarsi dell'uomo che lo ha umiliato così tante volte.

Anticipazioni puntata di domenica 2 luglio: Hunkar affronterà Sevda

La puntata di Terra amara che andrà in onda domenica 2 luglio vedrà Gaffur al centro delle scene.

L'uomo riuscirà a scoprire che Cengaver è stato assassinato da Hatip e non si lascerà sfuggire questa occasione. Il marito di Saniye scriverà subito una lettera anonima al marito di Naciye per ricattarlo. Nel frattempo, Hunkar deciderà di affrontare Sevda dopo aver scoperto che è stata lei a occuparsi dei suoi nipoti nelle ultime settimane.

La matriarca si recherà a casa della donna e avrà con lei un duro confronto che la ferirà profondamente.

Hunkar verrà a sapere che Demir frequenta Sevda da quando aveva 17 anni

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di domenica 2 luglio Hunkar rinfaccerà a Sevda di averle portato via il marito anni prima e adesso prova a rubarle anche suo figlio.

"Adnan aveva molti giocattoli, non credere di essere stata speciale", dirà la signora Yaman, ma Sevda non avrà alcuna intenzione di tacere e la ferirà nel punto più debole. La donna ci terrà a puntualizzare che il suo rapporto con Demir è più profondo di quello che crede. "L'ho conosciuto quando aveva 17 anni e da allora non ci siamo più separati", dirà Sevda a Hunkar che non immaginava affatto che suo figlio fosse così vicino alla sua rivale. La madre di Demir sarà distrutta dalle parole di Sevda: "Viene a trovarmi molto spesso, questa è anche casa sua. Ero la madre di cui tuo figlio aveva bisogno". Hunkar si sentirà persa dopo aver vissuto tutta la sua vita in funzione della felicità di Demir.