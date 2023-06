Le novità della programmazione Rai di settembre riguarderanno il prolungamento di Reazione a catena nella fascia del preserale al posto de L'Eredità.

Riconferma in arrivo anche per Il Paradiso delle signore, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana di Rai 1, di cui attualmente si stanno girando le nuove puntate previste per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Reazione a catena si allunga: novità palinsesto Rai settembre 2023

Nel dettaglio, le novità della programmazione Rai di settembre prevedono il proseguimento di Reazione a catena nel preserale.

Il quiz condotto da Marco Liorni andrà avanti regolarmente anche al termine della stagione estiva: quest'anno, in autunno, non ci sarà spazio per il ritorno de L'Eredità.

Lo storico quiz, tra i più longevi in assoluto del piccolo schermo, tornerà in onda solo nel 2024 e lascerà spazio da settembre a dicembre, alla messa in onda delle nuove puntate di Reazione a catena.

Un regalo gradito per i tantissimi fan e appassionati del quiz che, in queste prime puntate della nuova edizione, ha subito registrato ottimi ascolti.

L'Eredità slitta al 2024: cambio programmazione Rai settembre

Marco Liorni si è imposto subito sulla fascia oraria che fa da traino all'appuntamento con il TG1 della sera, conquistando una media di oltre 3 milioni di fedelissimi a serata e punte di share che toccano anche il 27%.

I fan de L'Eredità, quindi, dovranno mettersi l'anima in pace e attendere gennaio 2024 per vedere in onda le nuove puntate del quiz che, dal prossimo anno, sarà condotto da Pino Insegno.

Flavio Insinna uscirà di scena dopo aver condotto diverse stagioni di successo del quiz: per lui potrebbero aprirsi le porte per una nuova prima serata sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Il Paradiso delle signore non si sposta: novità programmazione Rai settembre

E poi ancora, la programmazione Rai del prossimo settembre prevede anche la riconferma de Il Paradiso delle Signore 8 nella stessa fascia oraria del pomeriggio.

Nonostante la rimodulazione del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina andrà in onda regolarmente nello slot orario che va dalle 16:00 alle 17:00 circa.

Le nuove puntate troveranno spazio solo nella fascia del pomeriggio: non ci saranno appuntamenti speciali con la soap opera nella fascia del prime time di Rai 1.

Resta da capire, invece, quale sarà il futuro di Sei Sorelle dopo il ritorno de Il Paradiso delle signore a settembre. La soap iberica, seguita da una media di quasi un milione di spettatori, potrebbe trovare spazio sul canale Rai Premium.