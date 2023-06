Terra amara continua con nuove vicende per i protagonisti di Cukurova che dovranno affrontare ancora molti ostacoli. Le anticipazioni di mercoledì 28 e giovedì 29 giugno annunciano due puntate ad alta tensione che vedranno protagoniste Zuleyha e Mujgan, Quest'ultima tenderà alla sua nemica Zuleyha una trappola con l'intento di toglierle la vita e la moglie di Demir finirà ricoverata in gravissime condizioni. Nel frattempo, Hunkar, ignara di tutto, andrà a prendere i suoi nipoti grazie alle informazioni ricevute da Uzum.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha nella trappola di Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che mercoledì 28 e giovedì 29 giugno Mujgan metterà in atto un piano diabolico per uccidere Zuleyha. La donna farà recapitare alla sua rivale un biglietto con la falsa firma di Yilmaz e un appuntamento urgente nel bosco. Preoccupata, Zuleyha non esiterà a recarsi al luogo dell'incontro, ma qui vi troverà Mujgan che armata di pistola minaccerà di toglierle la vita. Tra le due donne di sarà un confronto molto teso, perché Zuleyha proverà a dissuadere la sua nemica a sparare, ma lei non si lascerà convincere dalle sue parole. Mujgan imporrà a Zuleyha di usare la corda che aveva precedentemente preparato per togliersi la vita e inscenare un suicidio.

La moglie di Demir fingerà di seguire le indicazioni di Mujgan, ma all'improvviso tenterà di toglierle l'arma e sarà in quel momento che la dottoressa premerà il grilletto contro la sua nemica.

Anticipazioni puntate di meroledì 28 e giovedì 29 giugno: Gaffur chiamerà i soccorsi

Le puntate di Terra amara in onda mercoledì 28 e giovedì 29 giugno vedranno al centro dei riflettori Zuleyha che sarà colpita da Mujgan che credendola morta fuggirà con Behice.

La zia aiuterà la dottoressa a far sparire tutte le prove, aiutandola a lavarsi prima che qualcuno possa accorgersi delle macchie di sangue. Nel frattempo, alla tenuta, tutti inizieranno a preoccuparsi dell'assenza di Zuleyha e Gaffur, Gulten e Saniye inizieranno a cercarla. A vedere il corpo esanime della donna sarà uno dei lavoratori che correrà alla tenuta ad avvisare e Gaffur non esiterà a chiamare i soccorsi e portare urgentemente in ospedale la moglie di Demir.

Zuleyha sarà in gravissime condizioni e si temerà per la sua vita.

Hunkar andrà a riprendersi i suoi nipoti e sarà delusa da Demir

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara in onda mercoledì 28 e giovedì 29 giugno rivelano che Hunkar, ignara di tutto quello che è accaduto nel bosco, si troverà a casa di Sevda per portare via i suoi nipoti. La donna avrà un aspro scontro con suo figlio e lo accuserà di averla tradita profondamente rivolgendosi all'ex amante di suo marito. Al suo ritorno alla tenuta, la signora Yaman verrà a sapere delle gravi condizioni di Zuleyha e correrà da lei in ospedale.