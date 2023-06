I nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024 continueranno a puntare ancora sul genere reality show, seppur con diversi cambiamenti.

Spazio al ritorno del Grande fratello vip in prima serata, così come ci sarà una nuova edizione de La Pupa e il secchione che non sarà più condotta da Barbara D'Urso nel prime time di Italia 1.

Confermate le soap del pomeriggio: Terra amara presente nei palinsesti Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio sempre per il "blocco soap" nel pomeriggio di Canale 5.

Beautiful, Terra amara e La Promessa proseguiranno con la regolare messa in onda anche durante il periodo della stagione autunnale.

A queste tre si aggiungerà anche My home my destiny, una nuova soap turca con protagonista Demit Ozdemir, che debutterà da metà luglio in prima visione assoluta nella fascia del pomeriggio e non si esclude che possa andare avanti anche dal prossimo settembre.

Ilary Blasi a rischio con L'Isola dei famosi: nuovi palinsesti Mediaset

Capitolo reality show: nella prossima stagione televisiva Mediaset è confermata la messa in onda del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e in programma dal 18 settembre in poi.

In bilico, invece, la messa in onda de L'Isola dei famosi: il reality show della sopravvivenza, condotto negli ultimi anni da Ilary Blasi, non ha ottenuto ascolti soddisfacenti con l'ultima stagione di messa in onda su Canale 5.

L'Isola dei famosi si è fermato a una media di appena 2,2 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che non è andato oltre la soglia del 19-20%.

Numeri decisamente bassi che, per la nuova stagione, metterebbero a rischio la messa in onda del reality show della sopravvivenza e il futuro di Ilary Blasi.

A quanto pare, infatti, la conduttrice potrebbe ritrovarsi senza un programma in prima serata e quindi andare incontro ad una stagione di stop.

Barbara d'Urso fuori dal prime time: nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

Al posto de L'Isola dei famosi, infatti, potrebbe esserci il tanto atteso ritorno de La Talpa, il reality-game che venne portato al successo da Paola Perego prima su Rai 2 e poi su Italia 1.

Mediaset ha acquistato i diritti per il reality show e, nella stagione primaverile, potrebbe decidere di proporlo al pubblico di Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin e la "regia artistica" di Maria De Filippi.

Spazio anche al ritorno de La Pupa e il secchione, il reality show di Italia 1 che nella passata stagione è stato riproposto con Barbara d'Urso su Italia 1.

Mediaset ha scelto di tornare a puntare su questo programma ma, la prossima edizione, non sarà più condotta da Barbara d'Urso. La presentatrice risulta fuori dal prime time e al suo posto arriverà Enrico Papi.

Quello con La Pupa e il secchione potrebbe non essere l'unico prossimo impegno tv per Papi: il conduttore, reduce dall'esperienza come opinionista a L'Isola dei famosi, potrebbe anche approdare alla guida di un nuovo game show con squadre vip sempre nel prime time di Italia 1.