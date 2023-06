Tina Cipollari sembra avere le idee molto chiare su chi vorrebbe vedere sul trono di U&D dopo l'estate. Con un commento che ha lasciato ad una pagina Instagram che si occupa del dating-show, l'opinionista ha chiarito che non sarebbe contenta di assistere ai ritorni di 6 corteggiatori che hanno animato l'ultima edizione: la vamp ha bocciato Carola, Alice, Andrea, Alessio, Carlo e Alessandra per il ruolo di tronisti della stagione 2023/2024.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da quando Carola e Federico di U&D si sono detti addio per idee differenti che avevano del rapporto, la ragazza è subito entrata nella lista dei possibili tronisti della nuova edizione.

Anche se la redazione sceglierà i protagonisti del Trono Classico 2023/2024 tra circa un mese e mezzo, ovvero a ridosso dell'inizio delle registrazioni, in rete si rincorrono Gossip e teorie su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa a partire da metà settembre.

Conoscendo il meccanismo del dating-show, molti spettatori sono certi che almeno un paio dei giovani del cast saranno volti già noti, magari ex corteggiatori che non sono stati scelti oppure che hanno concluso la loro relazione poco tempo dopo averla cominciata sotto i riflettori di Canale 5.

Il parere della vamp di U&D

La pagina Instagram uominiedonneufficiale che si occupa del dating-show e di quello che accade dentro e fuori dagli studi Elios, in questi giorni ha indetto un sondaggio per chiedere ai fan quale ex corteggiatore vorrebbero rivedere sul trono dopo l'estate.

I telespettatori sono stati chiamati ad esprimere una preferenza tra Carola Carpanelli, Alice Barisciani, Alessandra Somensi, Alessio Campoli, Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio.

Tra i tanti follower che hanno risposto a questa domanda, c'è anche l'opinionista più amata e discussa della trasmissione: Tina Cipollari ha voluto dire la sua con un commento che ha scatenato l'ilarità e gli applausi virtuali di chiunque l'abbia letto.

"Spero nessuno di loro", ha detto la vamp accompagnando la sua frase con l'emoticon di due mani che pregano.

La collega di Gianni Sperti, dunque, non sarebbe affatto contenta di ritrovare sulla poltrona rossa del Trono Classico ragazzi che hanno partecipato alla scorsa edizione, né quelli che sono stati rifiutati né quelli che sono stati scelti ma che poi hanno detto addio al tronista di turno.

Il pensiero del pubblico di U&D

"Tina è sempre Tina, e per piacere", "La regina del programma", "Io la amo", "Di questi stiamo strapieni", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan di U&D hanno espresso su Twitter dopo che l'opinionista Cipollari ha bocciato l'ipotesi del ritorno di qualche ex corteggiatore a settembre.

Tra i candidati al cast 2023/2024 del Trono Classico, dunque, spiccano: Carola Carpanelli (che proprio in questi giorni ha messo fine alla storia d'amore con Federico Nicotera), Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini (rispettivamente "non scelta" ed ex fidanzato di Nicole Santinelli), Alessio Campoli (che ha ricevuto un no da Lavinia Mauro dopo quasi sei mesi di conoscenza in tv), Alessandra Somensi (scelta di Luca Daffrè ma solo per sette giorni, tant'è che la coppia si è separata una settimana dopo essersi formata) e Alice Barisciani.

Quest'ultima è forse la corteggiatrice della scorsa edizione più amata dal pubblico, tant'è che dopo il fidanzamento tra Federico e Carola si sono esposti in moltissimi per chiedere che le venisse data un'altra possibilità. Alla giovane, inoltre, Maria De Filippi aveva offerto un lavoro nella sua redazione ma non si è mai saputo se l'ha accettato oppure no.