Oriana Marzoli è tornata a parlare della fine della storia d'amore con Daniele Dal Moro.

In una nuova diretta su Mtmad (portale iberico), l'influencer ha spiegato di nutrire ancora un forte sentimento nei confronti dell'imprenditore veneto ribadendo che non ha mai avuto occhi per nessuno, se non per lui. Oriana ha anche aggiunto di essere maturata rispetto al passato.

Le nuove dichiarazioni di Oriana

Durante la diretta su Mtmad, Oriana Marzoli ha dedicato ampio spazio alla rottura con Daniele Dal Moro: l'influencer ha riferito che tutto è accaduto in maniera molto veloce e che lui avrebbe detto delle cose parecchio pesanti per via del suo essere impulsivo.

Nonostante tra lei e Daniele la situazione risulta essere molto complessa per non dire compromessa, la 31enne venezuelana ha precisato di essere più matura rispetto al passato: "Non voglio entrare in polemiche. Ognuno ha la sua versione".

Nella lunga chiacchierata con i fan iberici, Marzoli ha ammesso di avere sofferto per alcuni atteggiamenti del suo ex: "Non mi piace l'idea che segue tutte queste ragazze. Se lo fa per infastidirmi, mi ferisce". Poi ha aggiunto che quando intraprende una relazione, vorrebbe che il suo fidanzato fosse orgoglioso di lei: "Provo un sentimento reale per lui e quando sono stata con lui non ho avuto occhi per nessun'altro". L'influencer ha rivelato di non sapere cos'accadrà in futuro tra lei e l'imprenditore veneto ma ha lasciato intravedere un briciolo di speranza per un'eventuale ritorno di fiamma.

I motivi della rottura

Nel corso della diretta su Mtmad, Oriana Marzoli ha spiegato che l'ultima accesa discussione fra i due è nata per motivi caratteriali.

La 31enne ha riferito che Daniele ritiene di fatti infantili alcuni suoi atteggiamenti: lei vorrebbe ad esempio che l'imprenditore fosse più presente sui social con un commento o un semplice like: "Sembra stupido, ma è come se mi dicesse che mi sostiene".

Questa vicenda insomma non sembra del tutto tramontata, c'è da scommettere che presto ci saranno altre novità.

Oriana Marzoli incontra i 'Ferragnez'

Nel frattempo, Oriana Marzoli è rientrata da Madrid per un impegno di lavoro.

L'influencer è andata a Forte dei Marmi con Giaele De Donà e Micol Incorvaia per sponsorizzare una linea da borse da loro firmate.

Nella tarda serata di venerdì 2 giugno, Oriana ha anche postato sui social una foto insieme ai "Ferragnez" (Fedez e Chiara Ferragni). Lo scatto è immediatamente diventato virale, sui social moltissimi fan dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 si sono complimentati con lei.