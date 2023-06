Ne La Promessa le vicende del triangolo amoroso che comprende Leonor, Mauro e Teresa continueranno ad essere al centro della scena. Dopo aver detto a Leonor di voler proseguire la sua storia d'amore con Teresa, Mauro dovrà condividere con la fidanzata anche la vita all'interno de La Promessa.

La passione, però, prenderà il sopravvento e i due verranno beccati da Rómulo mentre si baciano durante l'orario di lavoro. Una situazione pericolosa per Mauro, che rischierà di perdere il posto di lavoro.

Jana e Manuel sempre più complici

Simona continuerà a combattere tra la vita e la morte.

Jana sarà convinta di conoscere un metodo per salvarle la vita: iniettarle dell'adrenalina. Con l'aiuto di Manuel riuscirà a recuperarla, ma purtroppo tale metodo non funzionerà.

Manuel sarà molto gentile con Jana e la cosa sorprenderà tanto la ragazza. Un giorno, quest'ultima, si ritroverà nell'hangar per pulire una macchia di grasso. Lì la raggiungerà Manuel, che avrà modo così di raccontarle sogni e illusioni sulla sua passione più grande: l'aviazione.

Jana osserverà che Manuel zoppica ancora. Il ragazzo, infatti, ha avuto un incidente aereo il giorno del matrimonio di Tomás. Jana coglierà l'occasione per esaminargli la gamba, anche in questo caso avrà la soluzione per fargli passare tutti i dolori?

A La Promessa arriva Curro

La famiglia de Luján vivrà una situazione economica abbastanza disastrosa. Avranno molti debiti con la banca e poche liquidità per saldarli. Il barone vorrebbe aiutarli, ma Alonso non sarà disposto a ricevere tale aiuto e in famiglia proveranno a trovare una soluzione.

Catalina proverà a convincere il padre a vendere il palazzo di famiglia di Madrid, in questo modo potrebbe racimolare i soldi necessari per salvare La Promessa.

Alonso, però, non sembrerà disposto a lasciar andar via i suoi beni. Il Barone de Linaja, intanto, arriverà a palazzo insieme al nipote Curro. I due avranno intenzione di trascorrere alcuni giorni a La Promessa e chissà se Curro sarà portatore di ulteriori problemi.

Mauro si lascia andare alla passione con Teresa

Problemi in arrivo anche per Mauro che, dopo la storia clandestina con Leonor, deciderà di vivere solamente la relazione con la fidanzata Teresa.

Tuttavia Leonor gli giurerà vendetta, ma molto presto Mauro, sempre per via del suo amore per Teresa, potrebbe rischiare di perdere il posto di lavoro.

Durante l'orario di lavoro si lascerà andare con Teresa baciandola appassionatamente, ma verrà beccato da Rómulo che gli lancerà un ultimatum: se dovesse nuovamente cogliere in flagrante sia lui che Teresa in atteggiamenti intimi, sarà costretto a licenziarli.