La soap opera turca Terra Amara continua a essere caratterizzata da tanti colpi di scena. Prossimamente il pubblico di Canale 5 farà la conoscenza di Fikret Fekeli (Furkan Palali), un ragazzo che si presenterà a Cukurova come nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik). Ben presto la verità sull’identità del giovane verrà a galla: si rivelerà essere il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman Senior, padre di Demir Yaman (Murat Unalmis) e marito di Hunkar (Vahide Percin).

Spoiler turchi Terra amara: Zuleyha prende il comando della tenuta, Demir affascinato da Umit

Le anticipazioni sui nuovi episodi in onda su Canale 5 svelano che Yilmaz perderà la vita a causa di un incidente stradale, spezzando così il cuore di Zuleyha. Quest’ultima avrà il supporto del marito Demir, che le chiederà di rimanere a vivere alla tenuta nonostante siano separati, anche se non legalmente. Dopo qualche giorno la fanciulla prenderà il comando di Villa Yaman, facendo le veci della defunta Hunkar. Altun regalerà a Gulten, Saniye e Fadik dei gioielli che appartenevano alla compianta suocera: un sorta di regalo per tutto il lavoro svolto in questi anni.

Sevda sarà convinta che prima o poi ci sarà un ritorno di fiamma tra Demir e Zuleyha.

Nel contempo però il ricco imprenditore farà la conoscenza di Umit, una dottoressa che diventerà la direttrice dell’ospedale di Cukurova al posto di Mujgan: l’uomo rimarrà affascinato dalla sua bellezza.

Behice vuole impossessarsi all’eredità di Yilmaz, Fikret distrugge la tomba del defunto padre Adnan

A catturare l’attenzione sarà anche Fikret, il nipote di Ali Rahmet Fekeli, che sin da subito proverà una forte attrazione per la dottoressa Hekimoglu.

A seguito della morte di Yilmaz, Fikret si avvicinerà ulteriormente a Mujgan e la loro complicità non piacerà affatto a Behice, la quale punterà a impossessarsi all’eredità del defunto Akkaya per riuscire a tornare a vivere a Istanbul con la nipote.

Con il passare dei giorni non passerà inosservato il fastidio che Fikret proverà nei confronti di Demir.

Quest’ultimo lo farà agitare nell’istante in cui annuncerà di essere l'unico figlio del defunto Adnan e di voler passare la metà delle azioni della madre Hunkar alla moglie Zuleyha. A questo punto, tramite alcuni flashback, emergerà che Fikret non è figlio di Musa, il fratello di Fekeli, ma di Adnan Yaman, il padre di Demir. Verrà alla luce che il signor Yaman si rifiutò di crescere il figlio illegittimo in quanto nato al di fuori del matrimonio. Proprio per essere stato abbandonato dal padre, Fikret sarà deciso a vendicarsi dei suoi parenti. Per iniziare, in preda alla furia, distruggerà con un masso la tomba del padre.