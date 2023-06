Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli si sono lasciati. A dare la notizia di gossip sono stati proprio i due ex coniugi in un'intervista a Vanity Fair.

La notizia della loro separazione era già stata anticipata da Dagospia qualche mese fa, notizia poi smentita dai due interessati. I fatti hanno poi dimostrato che si trattava di una smentita di facciata.

Paolo Bonolis e Sonia raccontano la fine del loro matrimonio

Intervistati da Vanity Fair, il conduttore Paolo Bonolis e sua moglie hanno dunque raccontato i motivi della loro separazione.

La prima a parlare è stata Sonia: “Ci chiedono da quanto siamo separati, ma non è una questione di date o di tempo.

Noi siamo genitori e continueremo sempre a fare le vacanze insieme e mantenere le stesse dinamiche. La vera notizia è proprio questa! Non ci sono terze persone in mezzo o amanti e se, in futuro arriveranno terze persone, a quel punto non saranno più amanti. Noi saremo sempre insieme, manca solo il rapporto fisico".

Successivamente a raccontarsi è stato Paolo Bonolis il quale ha esordito dicendo che per un certo periodo Sonia, sua moglie, ha avuto alcune difficoltà a stare in una situazione che sentiva non essere più la sua: “Io ho capito che lei si è sforzata e per questo le faccio i complimenti. Poi ho capito però che era inutile continuare, ci siamo confrontati, mi ha spiegato e ho capito.

Io sono dell’idea che non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un po’ di civiltà e di buona coscienza, si accetta anche un cambiamento. L’importante è andare avanti, perchè indietro è impossibile tornare”. Il conduttore di Avanti Un Altro ha concluso dicendo che questa situazione è stata ovviamente pesante da gestire ma che è necessario accettare il tipo di vita che ognuno vuole condurre senza forzarlo in nulla.

I motivi della smentita

Quando qualche mese fa era stata diffusa la notizia della loro separazione, Paolo e Sonia, di comune accordo, avevano 'deriso' i siti di Gossip in questione, smentendo ogni notizia di crisi. A fare chiarezza al riguardo è stata la Bruganelli: “Paolo per fortuna ha trovato l’ironia per reagire ed insieme abbiamo girato un video per smentire la notizia.

L’abbiamo fatto per riprenderci quello che era nostro, perchè ci sta che siamo dei personaggi pubblici e ci sta anche di essere giudicati, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire".