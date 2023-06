Terra amara torna con due nuovi appuntamenti anche venerdì 9 e sabato 10 giugno. La soap opera turca porterà avanti la vicenda che ha colpito Zuleyha, la quale continuerà a ritrovarsi in prigione. Nel giorno dell'udienza accadrà qualcosa che farà svanire le speranze di salvezza della donna, al punto da spingerla a chiedere un favore al medico Sabahattin.

Sia Demir che Yilmaz verranno arrestati e questa vicenda porterà il piccolo Adnan a soffrire l'assenza dei suoi genitori, il quale si renderà protagonista di un gesto inaspettato.

Mujgan sarà rinvenuta quasi morta dentro la vasca da bagno.

Senza perdere tempo Behice allerterà i soccorsi, ma quando la donna si risveglierà strazierà tutti con la sua disperazione.

Anticipazioni di Terra amara del 9 giugno

Il divorzio incombe in casa Akkaya. Dopo tutto quello che la moglie gli ha fatto passare, per Yilmaz non ci sarà altra soluzione che tagliare i ponti con lei. Disperata Mujgan supplicherà il marito di riprovarci, ma non otterrà niente, anzi verrà cacciata dalla loro abitazione coniugale. Non riuscendo a vivere senza il suo amato, Mujgan penserà a togliersi la vita accompagnando il gesto con una lettera d'addio. Intanto gli avvocati diranno che soltanto la testimonianza di Demir Yaman potrà portare Zuleyha fuori dal carcere.

L'uomo si farà attendere, e quando giungerà in tribunale tutta Cukurova resterà col fiato sospeso in attesa di conoscere le intenzioni di Demir e il destino di Zuleyha

Terra amara, spoiler 10 giugno: Demir e Yilmaz arrestati, Mujgan strazia tutti

Nella puntata di sabato 10 giugno di Terra amara, Zuleyha sarà affranta a causa del marito, la cui testimonianza manderà in fumo tutti i progressi fatti dagli avvocati per liberare la donna.

Come se non bastasse, Demir avrà un terribile faccia a faccia con Yilmaz in piena udienza, spingendo il giudice a interrompere il processo e a porre i due uomini in arresto. A Zuleyha non resterà altro da fare che chiedere a Sabahattin un favore.

Nel frattempo Adnan, Leyla e Kerem Ali soffriranno l'assenza dei rispettivi genitori, al punto che il più grande uscirà di casa in cerca della madre.

Rientrata a casa Behice si ritroverà ad assistere a una drammatica scena: sua nipote immersa nella vasca da bagno e in fin di vita. Grazie al soccorso tempestivo, il peggio sarà scongiurato e Mujgan sarà fuori pericolo. Quando Sabahattin verrà a sapere del gesto estremo compiuto dalla moglie di Yilmaz, parlerà a Behice delle difficoltà che sta attraversando Altun in carcere.

Intanto anche Fekeli sarà messo al corrente del tentato suicidio di Mujgan e si recherà da lei in ospedale. Quando la donna riaprirà gli occhi, il dolore strazierà i presenti.