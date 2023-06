Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno ufficializzato la fine del matrimonio. In un'intervista a Vanity Fair l'ex coppia ha spiegato i motivi che hanno portato alla separazione e perché nei mesi precedenti hanno deciso di smentire Dagospia: quest'ultimo aveva dato in anteprima la notizia. Nonostante l'addio, i due ex coniugi hanno precisato che continueranno ad avere le stesse dinamiche poiché i figli vengono al primo posto.

Le motivazioni della coppia

In una lunga intervista a Vanity Fair, Sonia e Paolo hanno annunciato di essersi lasciati. Tuttavia, entrambi hanno fatto una precisazione: "Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche.

È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti". I due ex coniugi hanno aggiunto che nel loro rapporto verrà a mancare solo il rapporto fisico, senza escludere che possa esserci anche quello. Inoltre non hanno escluso che in futuro arriveranno terze persone, tanto che Bruganelli ha rivelato di non essere gelosa se Bonolis troverà una donna più giovane e attraente di lei.

Le dichiarazioni di Paolo e Sonia

Durante la chiacchierata il 61enne ha spiegato di avere sofferto quando Sonia ha detto che voleva la separazione, ma ha accettato la decisione poiché non avrebbe senso stare con una donna che non nutre più un sentimento: "Proseguire può essere peggio che interrompere". A fare eco ci ha pensato la produttrice televisiva, spiegando che lei e Paolo si sono conosciuti quando aveva solo 23 anni e non era ancora laureata.

Dopo la morte del padre, Sonia ha cominciato a vedere Bonolis più come un confidente che un compagno di vita: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia".

Bruganelli-Bonolis: perché hanno smentito Dagospia nei mesi scorsi

Nei mesi scorsi, Dagospia ha lanciato il Gossip legato alla separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: quest'ultimi però hanno immediatamente smentito con un video di coppia mentre erano in vacanze.

Ora che l'addio è stato ufficializzato hanno spiegato perché in quel frangente hanno preferito negare. Sonia ha detto: "Potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire". Paolo invece, ha sostenuto che ad alcuni manca la sensibilità.

Infine i due ex coniugi hanno precisato che non ci sarà alcuna "guerra in tribunale" per gli alimenti, per il mantenimento o per i beni da spartire.

Bruganelli con ironia ha rivelato di avere le sue borse e i suoi Rolex, mentre Bonolis ha spiegato di avere altri interessi nella vita: ovviamente, il riferimento è a quanto accaduto nella separazioni dei coniugi Totti-Blasi.