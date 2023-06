L'avventura di Oriana Marzoli a Supervivientes (Isola dei Famosi in versione iberica) è giunta al capolinea. Nel corso della puntata di ieri, domenica 18 giugno, la 31enne venezuelena ha ringraziato tutti ed è tornata a parlare del suo fidanzato Daniele Dal Moro: Oriana ha rivelato di essere molto serena e si augura che la relazione possa durare per sempre.

Le parole di Oriana

Oriana Marzoli è tornata a Supervivientes per la terza volta: in quest'edizione ha ricoperto il ruolo di "fantasma del passato". Durante la puntata di ieri, la 31enne ha fatto una riflessione prima di tornare in Italia e tra i vari argomenti affrontati ha parlato nuovamente del suo fidanzato: "Mi considero un’ottima fidanzata, spero che con Daniele duri per sempre". Marzoli si augura che il fidanzato possa guidarla a trovare sempre la strada giusta e che non finisca mai, perché insieme all'imprenditore veneto è felice e soddisfatta.

Nel momento in cui Oriana è approdata in Honduras, prima di effettuare il salto dall'elicottero aveva già fatto una dedica a Daniele.

Daniele Dal Moro: 'Sono felice per lei quando la vedo contenta'

Daniele Dal Moro non ha perso una puntata di Supervivientes per vedere la sua fidanzata Oriana Marzoli. Nel corso di una live su Twitch, l'imprenditore veneto si è emozionato per la dedica della fidanzata e ha ribattuto: "Sono sempre felice per lei quando la vedo contenta". Inoltre ha riferito di essere sicuro che il futuro di Oriana (indipendentemente dalla loro relazione) sarà in Italia, poiché dopo il Grande Fratello Vip 7 si è inserita benissimo: "Al di là di me e di noi, a lei piace stare qui".

In una precedente live di Twitch, Daniele aveva confidato di essere alla ricerca di una casa: "Sto cercando un appartamento più grande, in modo da farci stare anche una ragazzetta". Dunque, l'imprenditore ha lasciato intendere di volere intraprendere una convivenza con la fidanzata. D'altronde lo stesso Dal Moro ha rivelato di stare molto bene al fianco di Oriana: anche la sua immaturità in alcune dinamiche di coppia, lo aiuta a crescere ed essere sereno.

La riflessione di Marzoli prima di lasciare Supervivientes

Su Instagram, Oriana Marzoli ha pubblicato un post in cui ha fatto una riflessione sulla breve esperienza a Supervivientes: "Recap di questi giorni in Honduras. Comunque ragazzi non sapete quanto sono felice adesso che sto guardando tutto il sostegno sia da parte vostra che di Dani.

Siete stati tutti davvero meravigliosi".

La diretta interessata ha confidato di essere felicissima di avere superato le sue paure: "Per me Supervivientes è sempre stata l'esperienza più dura e difficile". Infine l'influencer ha ringraziato tutti coloro che lavorano dietro le quinte del reality show.