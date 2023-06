Federico Nicotera e Carola sono in crisi e su Instagram, Tina Cipollari ha scritto un commento ironico su una pagina che ha trattato l'argomento della coppia nata a Uomini e Donne.

Nel dettaglio, la storica opinionista con ironia ha lasciato intendere di essere rimasta sorpresa dal "momento difficile" che stanno vivendo i due fidanzati. A differenza di alcuni telespettatori, Cipollari non ha mai creduto in questa scelta.

Le dichiarazioni di Tina Cipollari

Su Instagram, la storica opinionista di Uomini e donne ha deciso di commentare il post di un account che si occupava della crisi tra Federico Nicotera e Carola.

Tina Cipollari ha scritto senza giri di parole: "Ma davvero? Non me l'aspettavo, che notizia".

Ovviamente, il commento ironico di Cipollari [VIDEO] non è passato inosservato: c'è chi si è fatto una risata poiché condivide il suo stesso pensiero e chi non ha gradito la frecciatina indirizzata ai "Nicotelli".

Le parole della coppia

Lo scorso venerdì 16 giugno, su Instagram Carola ha detto di essere in crisi con il fidanzato. La corteggiatrice scelta da Federico Nicotera ha chiesto ai fan di rispettare la privacy e non assillarli con le domande.

A seguire, anche l'ex tronista ha confermato la crisi con Carola. Il giovane ha spiegato che la coppia sta vivendo un momento difficile e ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per loro.

Al tempo stesso, Federico ha spiegato di essere consapevole che la sua è una storia nata davanti ai riflettori e quindi c'è molta curiosità, ma il giovane ha chiesto ai fan di non essere invadenti.

Uomini e donne 2023: tutte le coppie del Trono Classico

Il trono di Federico Nicotera è stato uno dei più seguiti e amati di questa stagione di Uomini e Donne.

Per questo motivo moltissimi telespettatori si sono detti dispiaciuti per il momento di crisi vissuto dalla coppia. A Verissimo la coppia aveva annunciato la convivenza, dunque la notizia legata alla crisi è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Attualmente l'unica coppia nata nel dating show che risulta non avere alcun problema è quella formata da Alessio Corvino e Lavinia Mauro: i due fidanzati lo scorso sabato hanno trascorso una serata in compagnia di alcuni ex volti di Uomini e Donne (Matteo Ranieri, Luca Salatino, Ida Platano e Alessandro Vicinanza).

Al contrario, Luca Daffré e Alessandra e Nicole Santinelli con Carlo Alberto si sono già lasciati e in entrambi i casi non sono mancate delle polemiche. La prima coppia ha dichiarato di essere stata insieme lontano dai riflettori solamente per 48 ore. Carlo Alberto invece, pochi istanti dopo essere stato lasciato aveva avviato una diretta social per rendere pubblica la notizia.