Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Jeannine Gaspar (Vanessa), Antje Hagen (Hildegard), Joachim Latsch (Andrè), Merve Cakir (Shirin), Sven Waasner (Erik). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 giugno all'1 luglio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul furto di Paul, sulla proposta di Erik a quest'ultimo, sulla comprensione di Robert e Cornelia nei confronti di Werner, sul disagio di Max nel ruolo di padre temporaneo e sulla prima notte d'amore di Gerry e Merle.

Anticipazioni Tempesta d'amore, Erik si offre di prestare a Paul un'ingente somma

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Paul tenterà disperatamente di trovare i soldi necessari per coprire il furto effettuato ai danni del Furstenhof. Nel frattempo, Erik si renderà conto che mancano 100.000 euro sui conti dell'Hotel. Dopo averne parlato con Josie, Vogt si renderà conto che il furto è stato effettuato da Lindbergh. A quel punto, l'uomo deciderà, per amore della figlia, di non denunciarlo subito ma di proporgli un accordo. Erik, infatti, si offrirà di prestare a Paul 100.000 euro per nascondere il suo furto in cambio delle sue dimissioni da amministratore delegato dell'Hotel. Dopo aver valutato l'offerta di Vogt, Lindbergh deciderà di prendersi le sue responsabilità e confesserà il suo furto a Christoph.

Dopo la delusione iniziale, Saalfeld deciderà di perdonare il giovane che considera ormai come un figlio e si offrirà di coprire le sue tracce. Non sapendo cosa fare, Paul si confiderà con Josie che gli consiglierà di lasciare andare tutti i suoi sensi di colpa nei confronti di Constanze.

Cornelia e Robert si renderanno conto che Werner è sempre stato al corrente dei piani ideati da Christoph per fare aggredire Ariane in carcere.

Nonostante ciò, la coppia deciderà di appoggiare le azioni di Saalfeld senior, intuendo che quest'ultimo abbia fatto il tutto soltanto per proteggerli. Max continuerà a sentirsi a disagio nell'occuparsi del piccolo Anton, ma farà di tutto per non farlo capire a Vanessa. Gerry organizzerà una romantica cena per Merle nel salone blue.

La ragazza sarà così felice del regalo che inviterà il suo amato nella propria stanza. Lì, Gerry e Merle trascorreranno la loro prima notte insieme. Poco dopo, l'idillio verrà interrotto dall'ingresso di Shirin che rimarrà sconvolta nel vedere l'amico nel letto di Merle. Andrè attenderà con ansia l'arrivo prestito di Bettina, ma quest'ultima non si farà vedere. Poco dopo, l'uomo riceverà un messaggio di scuse così poco credibile da spingerlo a credere che la donna non sia poi così affidabile. La situazione migliorerà quando una coincidenza casuale porterà lo chef a ricredersi.