Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 23 giugno, Akkaya chiederà consigli al suo padrino su come gestire la rabbia. Intanto, Zuleyha sarà dimessa dalla struttura ospedaliera e sarà pronta a tornare dietro le sbarre, mentre Yilmaz apprenderà che Behice avrebbe tentato di ucciderla e correrà incontro alla sua ex fidanzata. Successivamente, Mujgan si sfogherà con Sabahattin. Nel contempo, Hatip cospirerà insieme ai suoi uomini contro l'azienda di Fekeli ed Akkaya. Infine, la signorina Altun tornerà in prigione e riceverà una visita del tutto inaspettata.

Zuleyha viene dimessa dall'ospedale in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz verrà a sapere che anche le altre detenute si sono ammalate e si pentirà di aver dubitato che Demir avesse avvelenato appositamente la moglie. A questo punto, Akkaya chiederà a Fekeli come poter riuscire a gestire la rabbia contro il suo acerrimo rivale in amore, e il padrino gli dirà che in questa battaglia non vi sono vincitori, tutti hanno qualcosa da perdere. Intanto, Zuleyha, dopo essere stata intossicata da una pentola di rame e aggredita dalla signora Behice che ha provato a toglierle la vita, verrà dimessa dai dottori e dovrà tornare in cella. Tuttavia, il procuratore Julide le proporrà di passare qualche altro giorno in clinica, ma Altun rifiuterà.

Yilmaz chiede ad Altun se Behice l'ha aggredita davvero

Nel contempo, Yilmaz apprenderà che Behice avrebbe tentato di uccidere la sua ex fidanzata travestendosi da infermiera e riuscendo ad accedere nella sua stanza. Per questo motivo, il ragazzo vorrà assicurarsi che le dicerie siano vere e correrà direttamente da Zuleyha per chiederle di raccontargli quello che è realmente accaduto.

Quando Akkaya arriverà in ospedale, la signorina Altun deciderà di negare l'aggressione dicendogli che è stato soltanto un brutto incubo dovuto agli effetti dei medicinali assunti. Successivamente, Mujgan, vedendo la scena, andrà su tutte le furie e si sfogherà con il dottor Sabahattin. Infatti, secondo la dottoressa Hekimoglu, Yilmaz e Zuleyha trovano sempre il modo o il motivo di incontrarsi.

Zuleyha riceve una visita inaspettata in prigione da Mujgan

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Hatip e i suoi scagnozzi cospireranno contro Fekeli Ali Rahmet, mentre Zuleyha tornerà in cella in attesa del prossimo processo in tribunale per tentato omicidio nei confronti di suo marito Demir. Infatti, la donna è stata accusata per aver sparato ben tre proiettili. Infine, la signorina Altun riceverà una visita inaspettata da parte della dottoressa Mujgan che le dirà che tutto quello che è accaduto è soltanto colpa della sua ossessione per Yilmaz.