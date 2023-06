Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4, così come in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche dello sceneggiato ideato da Bea Schmidt evidenziano che Gerry, con l'aiuto di Erik, organizzerà una serata romantica per Merle nel Salone Blu del Fürstenhof, sorpresa che sarà oltremodo gradita a Finow. Merle, difatti, sarà talmente entusiasta della piega che prenderà la serata con Richter che manifesterà il suo desiderio di fare l'amore col ragazzo, ma il golfista non coglierà i segnali di Finow finendo irrimediabilmente per deludere la donna.

Vogt, intanto, farà un controllo ordinario delle casse dell'hotel e si renderà conto di un ammanco di 100 mila euro, col dark man che capirà che dietro la sottrazione del denaro c'è lo zampino di Paul. Il fratello di Florian, infine, proporrà a Lindbergh di coprire lui il buco di denaro ma in cambio esigerà che il collega si dimetta dal ruolo di direttore amministrativo.

Gerry non coglierà i segnali di Merle, la quale desidererà fare l'amore con lui

Da quando si sono conosciuti, Merle e Gerry sono diventati pian piano sempre più complici e ciò ha irrimediabilmente scatenato la gelosia di Shirin, in quanto la stessa è segretamente innamorata del fratello di Max.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Erik noterà quanto Gerry tiene a Merle, quindi deciderà di aiutare l'amico a organizzare una serata romantica nel Salone Blu del Fürstenhof in occasione del primo appuntamento tra i due ragazzi.

La serata scorrerà sui binari del romanticismo come desiderato dal giovane Richter e anche Finow non potrà che apprezzare tale sorpresa. Merle, infatti, sarà talmente entusiasta e coinvolta da proporre a Gerry di spostarsi in camera da letto, segnale inequivocabile del desiderio di fare l'amore con lui.

Peccato che il golfista non coglierà il segnale di Merle e il momento di intimità tra i due non ci sarà.

Erik ricatterà Paul dopo aver scoperto che ha sottratto 100 mila euro dalle casse dell'hotel

Sia Erik che Paul svolgono il compito di direttore amministrativo del Fürstenhof, ruolo condiviso che, nelle prossime puntate della soap opera bavarese, parrà iniziare a stare troppo stretto al dark man.

Durante un routinario controllo delle spese dell'hotel di lusso Vogt si renderà conto che dalle casse mancheranno 100 mila euro e, anche grazie alla spaventata e impulsiva reazione della figlia Josie, capirà ben presto che dietro a tale ammanco c'è Paul.

Erik, quindi, affronterà subito Lindbergh proponendogli che potrebbe saldare il buco economico, prestandogli di fatto il denaro, prima che i Saalfeld lo scoprano ma in cambio esigerà le dimissioni da parte di Paul come direttore amministrativo.