Arrivano le nuove anticipazioni di giugno della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sulla vita e gli amori dei proprietari di un immaginario albergo di lusso vicino Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi in onda dal 19 al 25 giugno 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sensi di colpa di Paul riguardo alla decisione di aiutare la fidanzata a suo discapito. Inoltre si parlerà dell'aggressione subita da Ariane in prigione e della trappola ordita da Costanze per incastrare Werner e Christoph.

Ci sarà una furiosa lite fra Max e Vanessa, infine arriverà una fan di Andrè al Furstenhof.

Paul vuole salvare la casa di famiglia della fidanzata

Secondo le anticipazioni di Tempesta d'amore, Paul deciderà di aiutare Costanze a salvare il podere della sua famiglia, mettendo a tacere così i suoi sensi di colpa per la morte di Manuela Von Thalheim. Non avendo i soldi necessari, però, il giovane deciderà di utilizzare quelli che gli sono stati affidati dai Saalfeld per ristrutturare il Furstenhof. Le cose non andranno come Paul si aspettava: il suo investimento in borsa fallirà miseramente. La situazione peggiorerà quando Robert gli chiederà di anticipare i soldi per i lavori dell'hotel, mentre l'acquisto per il podere dei Von Thalheim salterà.

A quel punto, Paul inizierà a temere di essere sul punto di perdere tutto ciò che ha.

Costanze cerca di aiutare Ariane

Dopo essere stata aggredita in carcere, Ariane si convincerà che il mandante dell'attentato sia Christoph e manderà a chiamare Costanze per chiederle aiuto. A quel punto, l'avvocatessa metterà in atto un piano per far confessare Werner e Christoph con un bluff.

Christoph intuirà immediatamente i piani di Costanze e non cadrà nel suo tranello, mentre Werner inizierà a temere che qualcuno scopra della sua falsa testimonianza. Nonostante le sue paure però il Saalfeld senior riuscirà a mantenere la calma davanti all'avvocatessa. Intuendo di non poter smascherare Werner, Costanze deciderà di rivolgere la sua attenzione a Cornelia e Robert, convinta di poterli convincere a intercedere per lei.

Max discuterà in maniera molto accesa con Vanessa dopo aver scoperto che quest'ultima si è offerta di tenere il piccolo Anton per quattro settimane senza dirglielo. Non sapendo a chi rivolgersi, Max chiederà a Michael e Rosalie di prendersi cura del bambino. Quando la fidanzata lo scoprirà andrà su tutte le furie. Andrè sarà molto felice all'idea di dover incontrare una sua fan di nome Bettina, di cui non conosce neanche l'aspetto fisico.