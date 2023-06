Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda sabato 17 giugno su Canale5 alle ore 15:30 con un doppio appuntamento, Demir affiderà i suoi figli a una famiglia estranea per punire sua moglie e sua madre. Intanto, le urla del signor Yaman spaventeranno la piccola Uzum, mentre Fekeli e Cetin verranno assaliti da alcuni uomini, ma la situazione si risolverà nel migliore dei modi.

Ali Rahmet chiederà al suo braccio destro di non informare il figlioccio dell'accaduto. Nel contempo, Yilmaz deciderà di partire insieme alla sua famiglia a Istanbul per una nuova vita.

Infine, il giovane fidanzato di Gulten racconterà tutto ad Akkaya che si impegnerà per trovare chi vuole morto il suo padrino.

Demir affida i figli a una famiglia estranea fuori da Cukurova

Nella prima parte dell'episodio di Terra Amara, Demir deciderà di allontanare i suoi figli da Cukurova dopo aver scoperto che Hunkar portava Leyla e Adnan a far visita alla loro madre di nascosto in carcere. A nulla serviranno i tentativi della signora Yaman di far ragionare suo figlio sulla follia del suo gesto di affidare i bambini ad una famiglia estranea. Intanto, le urla durante la discussione spaventeranno la piccola Uzum.

Fekeli e Cetin subiranno un attentato da malintenzionati ma riusciranno a salvarsi miracolosamente dalla situazione.

Yilmaz vuole trovare gli uomini che vogliono morto Fekeli

Ali Rahmet chiederà a Cetin di non raccontare nulla al giovane Akkaya di quanto successo, poiché sta già vivendo una situazione molto particolare con sua moglie Mujgan e la sua ex fidanzata (che non ha mai dimenticato) in prigione.

Yilmaz sceglierà di allontanarsi dai problemi di Cukurova insieme alla sua famiglia e ripartire da capo a Istanbul.

Tuttavia, prima che l'uomo lasci il paese, Cetin non potrà esimersi dall'informarlo del pericolo che incombe sul suo padrino. Infine, il padre di Kerem Ali si metterà alla ricerca dei malviventi che hanno attentato alla vita di Fekeli e riporterà tutta la sua famiglia ad Adana.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra Amara

Nell'episodio precedente di Terra Amara in onda venerdì 16 giugno, Julide viene sospesa dal suo ruolo di procuratore poiché durante una perquisizione nel suo appartamento vengono rinvenute delle banconote riconducibili a un caso di corruzione. Intanto, Demir scopre che Hunkar ha portato Leyla e Adnan in carcere dalla signorina Altun e si infuria con sua madre. Infine, Sermin va da Zuleyha per raccontarle quanto accaduto, nonostante le raccomandazioni della signora Yaman di non farne parola con la detenuta.