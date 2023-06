Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, trasmessa per la prima volta nel nostro Paese il 5 giugno del 2006 su Canale 5 per poi passare su Rete 4 nel 2007. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 luglio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla degustazione organizzata al Furstenohof, sull'aiuto di Paul a Josie, sulla gelosia di Constanze, sull'ossessione di Shirin per Gerry, sull'inquietante scoperta di Rosalie su Bettina, sulla proposta di matrimonio di Robert a Cornelia e sull'invito di Christoph ad Yvonne.

Josie e Paul si avvicinano

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che si avvicinerà il giorno della degustazione dei piatti creati grazie al libro di cucina scritto da Andrè e Josie e quest'ultima non riuscirà a contenere la sua felicità. I problemi per la pasticcera inizieranno quando Andrè la incaricherà di preparare tutti i dessert per l'evento. Dopo essere entrata in panico, la cuoca si tranquillizzerà grazie a Paul che si offrirà di aiutarla. Dopo aver cucinato tutta la notte, tutti i dessert saranno pronti per essere serviti. Constanze noterà la vicinanza fra Paul e Josie e andrà su tutte le furie. In preda alla gelosia, la giovane distruggerà il piatto principale della degustazione, danneggiando la rivale.

Josie lo scoprirà e accuserà apertamente l'avvocatessa che, però, verrà difesa e protetta da Paul.

Andrè resta affascinato da Bettina

Shirin farà un sogno sconvolgente su Gerry, per poi confidare tutto a Yvonne che cercherà di tranquillizzarla. Poco dopo, Henning proporrà alla fidanzata di trascorrere la notte da lei, ma Shirin inizierà ad evitare il fidanzato.

Andrè rimarrà molto affascinato da Bettina per la quale preparerà una romantica cena a casa sua. Poco prima che la coppia possa avvicinarsi, Rosalie scoprirà che Bettina nasconde un lato oscuro di se stessa. Vanessa chiederà a Max di occuparsi da solo del piccolo Antò. Il personal trainer accetterà, iniziando a sviluppare un istinto paterno nei confronti del bimbo.

Robert preparerà a Cornelia una romantica sorpresa nel bosco. Dopo vari imprevisti, Saalfeld riuscirà ad inoltrare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Christoph inviterà Yvonne a partecipare con lui ad una serata di gala. Felice per l'invito ricevuto, la donna inizierà a prepararsi per l'evento anche se qualche imprevisto rischierà di far saltare tutto. I Sonnbichler inizieranno a preoccuparsi quando il maialino Chantal si rifiuterà di mangiare. A quel punto, la coppia inizierà a cercare i motivi del malessere dell'animale.