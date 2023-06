Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa, che racconta il tormentato e doloroso amore fra la cameriera Jana Exposito (Ana Garces) e l'erede della tenuta Manuel de Lujan Ezquerdo (Arturo Sancho). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 3 al 7 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Manuel di non sposare Jimena, sul confronto chiarificatore che avrà con Jana, sull'atteggiamento indisponente di Curro verso quest'ultima, sull'incontro amoroso fra Leonor e Mauro, sulla decisione di Pia di abortire e sull'aggressione di Curro a Jana.

Manuel non vuole sposarsi

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Curro non riuscirà a comprendere l'odio che Cruz prova nei suoi confronti. Manuel inizierà a chiedersi come mai Jimena si trova ancora alla La promessa. Dopo aver avuto un'intuizione, il giovane si scontrerà con i suoi genitori, chiarendo nuovamente di non avere intenzione di sposare la vedova di suo fratello. Dopo essersi reso conto di essere innamorato di Jana, il giovane chiederà a Maria come mai la cameriera non va più a trovarlo nell'hangar. Rendendosi conto che lei lo sta evitando, Manuel andrà a cercare Jana che ribadirà nuovamente di non poter essere una sua amica. Nel frattempo, Alonso e Cruz leggeranno sul giornale della vittoria di Manuel alla gara di volo e si arrabbieranno con lui.

Jimena lo difenderà e il giovane le proporrà di fare un giro in aeroplano.

Leonor e Mauro si avvicinano

Convinta che Curro sia suo fratello, Jana tenterà di parlare con lui ma quest'ultimo la tratterà malissimo. Leonor cercherà di combinare un matrimonio fra Curro e Jimena, per poi decidere di raccontare al padre che lei e Mauro stanno insieme.

Decisa più che mai, la giovane manderà a chiamare il padre in biblioteca per poi tentare di mettere in atto il suo piano. Alonso non la prenderà molto bene e finirà per farle una ramanzina. Per farsì perdonare da Mauro, Leonor lo incontrerà nell'hangar, trascorrendo un momento di intimità con lui. Poco dopo, Jana vedrà Mauro uscire dall'hangar senza maglietta e crederà che l'uomo sia stato con Teresa.

Quest'ultima chiarirà il malinteso e si arrabbierà con l'amica per averla creduta una ragazza facile. Pia deciderà di non portare avanti la sua gravidanza visto che non è frutto dell'amore e chiederà a Cruz tre giorni di permesso che le verranno concessi.

Simona racconta la verità a Lope

Simona e Candela continueranno a parlare della misteriosa cuoca presente nella tenuta, scoprendo alla fine che si tratta di Lope. Catalina parlerà con Alonso perché è molto preoccupata per le finanze de La promessa. Cruz deciderà di festeggiare il suo compleanno con una merenda, per poi cambiare idea e voler organizzare una festa sontuosa. Simona confesserà a Lope che le lettere ricevute dai suoi figli in realtà sono tutte false e sono state scritte da lei stessa per evitare che la gente pensasse male dei suoi ragazzi.

Maria e Jana utilizzeranno un sorttefugio per far trovare la fede nuziale di Tomas nel lavabo di Jimena. Cruz intuirà l'inganno e obbligherà Manuel e gli altri a non dire niente a Funes. Jana noterà in giardino che Jimena si sta avvicinando a Manuel. Petra compenserà il dissesto economico della tenuta con i soldi ricavati dalla vendita della spilla di Donna Eugenia che le era stata affidata da Cruz, che l'aveva avuta in regalo da Alonso per le seconde nozze.

Manuel interverrà in tempo per evitare che Curro aggredisca Jana. Scioccato, il giovane ordinerà al cugino di chiedere scusa alla donna mentre Pia farà ritorno.