Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col titolo originale Sturm der Liebe. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 giugno 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Constanze per Josie e sulla sua volontà di salvare il podere di famiglia, la felicità di Robert e Cornelia per essere tornati insieme, l'incontro fra Saalfeld e Ariane, il bacio fra Merle e Gerry e i tentativi fatti da Yvonne per conquistare Christoph.

Constanze gelosa di Paul

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Paul proteggerà Josie dalla rabbia furente di Christoph. Felice, la giovane si getterà fra le braccia del suo amato e lo abbraccerà calorosamente davanti a Constanze. Quest'ultima si arrabbierà moltissimo per il gesto dell'amica, finendo per sfogare la sua rabbia su Shirin. A quel punto, Ceylan deciderà di vendicarsi dicendo a Constanze che non potrà mai competere con il ricordo della moglie defunta di Paul, Romy. Le parole di Shirin faranno riflettere Constanze che deciderà di chiedere informazioni su Romy, finendo per sentirsi veramente in competizione con il fantasma della prima moglie del fidanzato. Più tardi, la giovane concentrerà tutte le sue attenzioni sulla vecchia casa d'infanzia della sua famiglia che sta per essere messa in vendita.

Per evitare che il podere di famiglia vada in mano ad estranei, la giovane incontrerà il proprietario che accetterà di vendere a lei la proprietà a patto che possa pagare 200 mila euro. Non avendo il denaro sufficiente, Constanze si sentirà impotente all'idea di non riuscire a salvare il podere dei Von Thalheim. Paul se ne renderà conto e deciderà perché si sente ancora in colpa per la morte di Manuela.

Erik cerca di aiutare Gerry

Roberto e Cornelia saranno al settimo cielo all'idea di poter ritornare insieme dopo tanto tempo. Per questo motivo, la coppia deciderà di trascorrere d'ora in poi ogni istante insieme della loro vita con la benedizione di Werner che gli farà un regalo speciale. Nel frattempo, Ariane chiederà in carcere di poter vedere Robert che andrà a trovarla.

A quel punto, Kalenberg confonderà la cortesia di Robert per una prova d'amore, per poi rimanere delusa. Max si renderà conto che i lavori per ristrutturare la stalla sono più complicati del previsto. Più tardi, Hennning gli proporrà un affare che, a prima vista, sembrerà essere molto allettante. Arriverà al Furstenhof un amico di Max, Sven Hemer che porterà con sé il figlio di appena quattro mesi, il piccolo Anto. Merle chiederà a Gerry di insegnarle come si gioca a golf. Gerry accetterà e la giovane sarà così felice delle sue lezioni da baciarlo. Erik lo verrà a sapere e cercherà di aiutare Gerry a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nel tentativo di conquistare Christoph, Yvonne fingerà di slogarsi una caviglia nel bosco per farsi portare in braccio da Saalfeld fino al Furstenhof.