Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca in onda su Rete 4, vedono Josie e Paul innamorati, ma guardinghi. I due, dopo aver scoperto un'antica leggenda, decideranno di mantenere assoluto riserbo sulla loro relazione.

Nel frattempo Ariane metterà in atto il suo piano per fuggire dal carcere, convincendo Erik a portarle una Bibbia, nella quale ha nascosto una pillola capace di procurarle un malore. Qualcosa, però, non andrà per il verso giusto.

Vanessa sarà in pericolo dopo essere caduta in un precipizio, chi la salverà?

Anticipazioni Tempesta d'amore: Ariane rischia la vita

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore Ariane verrà ricoverata in condizioni critiche. Tutto succederà dopo che ha tentato di scappare dal carcere ingerendo la pillola contenuta all'interno della Bibbia che si farà portare da Erik.

Una volta trovata dalle guardie e portata in ospedale, Ariane lascerà cadere a terra inspiegabilmente il siero salvavita e verrà così portata nella sala rianimazione. Sarà questa la sua fine? Intanto il piano di Rosalie, per rendere Michael geloso di Raphael, si rivelerà un grande successo.

Vanessa e Max cadono in un burrone

Continuando con le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Vanessa precipiterà in un burrone a causa della sua imprudenza.

La ragazza si avventurerà da sola in un sentiero di montagna e in un momento di distrazione finirà per precipitare in un burrone.

Sarà Max a trovarla, preoccupato per la sua lunga assenza. Nel tentativo di salvarla finirà a sua volta nel precipizio. I due passeranno la notte all'addiaccio e la mattina seguente Gerry, che metterà sulle loro tracce, li salverà.

Tempesta d'amore: Paul e Josie scoprono un'antica leggenda

Josie e Paul verranno a conoscenza di una leggenda: chi non si scambia un bacio sulla torre del suggestivo posto che andranno a visitare, è destinato a restare separato per sempre. Grazie a uno stratagemma del furbo Paul, Josie riuscirà però a mettere da parte la superstizione.

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, Josie e Paul si baceranno con passione e passeranno la notte in un romantico rifugio. I due si renderanno conto di essere sempre stati innamorati l'uno dell'altra, ma decideranno di mantenere segreta la loro relazione. Qualcuno potrebbe soffrire se venisse a sapere ciò che è accaduto.

Si ricorda che per vedere le puntate in streaming di Tempesta d'amore basta accedere al portale Mediaset Infinity, dove vengono caricati gli episodi dopo la messa in onda.