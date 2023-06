Daniele e Vittoria sono la terza coppia ufficiale di Temptation Island 2023, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, trasmesso dal 26 giugno in poi in prima serata.

Le anticipazioni rivelano che, in queste settimane, si stanno svolgendo le riprese ufficiali delle nuove puntate e intanto sui social sono state presentate le prime coppie che si metteranno in gioco quest'anno per superare la sfida delle tentazioni.

Daniele e Vittoria terza coppia di Temptation Island 2023

Nel dettaglio, le riprese del reality show condotto da Filippo Bisciglia vanno avanti a ritmo serrato e intanto emergono le prime anticipazioni sulle nuove coppie che saranno in gara quest'anno.

Sul profilo social della trasmissione è stata svelata l'identità della terza coppia scelta quest'anno dagli autori: trattasi di Vittoria e Daniele.

"Sono quattro anni che sto con Daniele e conviviamo da subito", ha dichiarato la ragazza nel video di presentazione per il reality show.

"Sono io che ho scritto a Temptation Island perché Vittoria mi sta pressando da un anno per avere un figlio, ma per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo tanto", ha dichiarato Daniele.

Scoppia la lite tra Daniele e Vittoria prima di Temptation Island

"Mi hai detto o novembre o mi lascia, non mi stai pressando?", ha proseguito ancora il ragazzo nel momento in cui la sua fidanzata sosteneva di non averlo pressato affatto.

"Io non ho detto che non lo voglio fare, ho detto vedremo", ha chiosato il ragazzo.

Sta di fatto che, già nel video di presentazione per il reality show, tra i due è nata una discussione e si sono ritrovati così ai ferri corti.

Sta di fatto che, questo scontro tra Daniele e la sua fidanzata prima ancora di mettersi in gioco nel villaggio delle tentazioni, ha scatenato un bel po' di critiche tra i fan social.

'Che degrado' i fan di Temptation Island sbottano su Daniele e Vittoria

"Che degrado, litigano prima ancora di iniziare l'esperienza", ha sentenziato un commentatore su Instagram.

"Lui praticamente sta copiando Francesco Chiofalo, alias lenticchio", ha scritto ancora qualcun altro notando una certa somiglianza nei modi di fare tra Daniele e il concorrente di una delle passate edizioni del reality show delle tentazioni di Canale 5.

"Ma non fanno prima a lasciarsi invece di mettersi in ridicolo in tv? Che tristezza questa coppia", ha scritto ancora un altro spettatore social del programma.

Insomma, i presupposti per una nuova scoppiettante edizione del reality show sembrano esserci davvero tutti: la prima puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 26 giugno in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.