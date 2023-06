Durante le puntate della terza stagione di Terra Amara, una serie di avvenimenti porteranno Mujgan a prendere consapevolezza di tutte le cattive azioni compiute durante i mesi in cui è stata sposata con Yilmaz.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, dopo che una distrazione della dottoressa porterà il piccolo Kerem Alì a cadere dal divano e quindi Akkaya si metterà alla guida della sua auto a forte velocità per raggiungere il pronto soccorso dove il figlio sarà stato portato: a causa della sua guida spericolata l'uomo avrà un grave incidente.

In condizioni disperate, Yilmaz verrà portato in ospedale e durante un breve momento di lucidità incontrerà Mujgan, la quale si scuserà per il male commesso e prometterà di smetterla di fare la guerra a Zuleyha.

Kerem Alì cade dal divano e perde i sensi

Secondo le anticipazioni di Terra amara, sia la dottoressa Mujgan che Demir capiranno che i rispettivi matrimoni sono davvero finiti e concederanno il divorzio ai rispettivi coniugi.

Se il piccolo Kerem Alì resterà a vivere alla villa di Fekeli con la madre e la zia Behice, la primogenita Leyla, secondo l'unica condizione che Yaman porrà, resterà alla tenuta. Seppure a malincuore, Zuleyha e Yilmaz accetteranno, felici di poter vivere insieme con il figlio Adnan.

L'idillio, però, durerà davvero poco: una mattina Mujgan deciderà di preparare il figlio per portarlo con sé a svolgere alcune commissioni. In un momento di distrazione il bambino cadrà dal divano su cui la madre lo avrà fatto accomodare e perderà i sensi dopo aver sbattuto la testa. La dottoressa deciderà di portarlo con la sua auto in ospedale, mentre Nazire informerà telefonicamente Yilmaz il quale, furioso per la situazione, si metterà alla guida della sua auto andando a tutta velocità.

La guida spericolata di Yilmaz lo porterà ad avere un grave incidente: a tirarlo fuori dall'auto - che poi prenderà - fuoco saranno Demir e Zuleyha, i quali si troveranno a passare da lì mentre andranno a firmare la carte per il divorzio.

Mujgan chiede scusa a Yilmaz

Yilmaz giungerà in ospedale in condizioni critiche e mentre i medici avvertiranno tutti di prepararsi al peggio, Akkaya prenderà coscienza e accoglierà la visita di Mujgan, dopo aver chiesto di vedere i suoi figli Adnan e Kerem Alì.

La dottoressa, dopo aver confessato a Fikret di aver capito che la fine del suo matrimonio non è dipesa da nessuno in particolare, deciderà di scusarsi con il marito per tutto il male commesso. Mujgan aggiungerà di aver preso la decisione di non fare più la guerra a Zuleyha, ma di tornare a essere la persona buona che era prima del suo arrivo ad Adana.