Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre più uniti dopo il momento di crisi che hanno vissuto. Nella serata di ieri, giovedì 15 giugno, l'imprenditore veneto ha effettuato una live su Twitch per commentare la prova del girarrosto alla quale si è sottoposta la sua fidanzata: Daniele, dopo avere affermato di essere fiero della fidanzata, ha detto che non vede l'ora che torni a casa.

Daniele fiero della fidanzata Oriana

Oriana Marzoli è tornata per la terza volta a Supervivientes (Isola dei famosi in versione iberica), in qualità di "fantasma del passato".

In occasione delle due puntate, Daniele Dal Moro ha avviato una diretta su Twitch per commentare insieme ai fan degli "Oriele".

Il ragazzo, per tutto il tempo è apparso impaziente di vedere la sua fidanzata. Durante la prova del girarrosto alla quale si è sottoposta Oriana, l'imprenditore, fiero, ha confidato di essere stato lui a consigliarle come affrontare la prova per vincere. Al termine della prova vinta da Oriana, Dal Moro si è emozionato: "Toma. Sono contento che abbia vinto, almeno è contenta anche lei. Brava Bebè". Ma non è finita qui, perché Daniele Dal Moro ha più volte ribadito di non vedere l'ora che la sua fidanzata torni in Italia: "Torna a casa".

La dedica di Oriana prima di saltare dall'elicottero

Non solo Daniele Dal Moro ha rivolto un pensiero alla fidanzata durante l'avventura a Supervivientes. Oriana Marzoli prima di saltare dall'elicottero per raggiungere i naufraghi ha deciso di fare una dedica dolcissima al suo fidanzato: "Dedico il tuffo al mio ragazzo Dani.

Abbiamo avuto una crisi, ma voglio che non finisca mai con lui. Sono innamorata di lui, non portarmi sfiga".

Inoltre, l'influencer venezuelana ha mandato un saluto anche alla sua mamma Cristina.

Daniele e Oriana: l'amore sbocciato nella casa del GFVip 7

Alfonso Signorini ha quindi fatto nuovamente da cupido: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip 7.

Al momento dell'ingresso della venezuelana, l'imprenditore veneto aveva immediatamente notato la nuova coinquilina.

Durante il periodo di convivenza forzata, fra i due c'è stato qualche screzio, ma dopo ogni litigio i due tornavano sempre ad essere più uniti di prima. In una diretta social, lo stesso Daniele ha ammesso che all'interno del reality show non dava molta confidenza a Marzoli poiché è sempre stato un ragazzo molto riservato. La sua squalifica l'ha unito ancora di più a Oriana, poiché nel momento in cui i due gieffini sono stati separati per 18 giorni, hanno compreso di non riuscire a restare l'uno senza l'altra. Oggi, Daniele e Oriana sono felicemente fidanzati e pensano a costruire un futuro insieme.