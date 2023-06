In Terra Amara prossimamente Müjgan si convincerà che per vivere serenamente il suo matrimonio con Yilmaz, Züleyha deve morire. Spinta indirettamente dalla zia a compiere il fattaccio, le due donne si troveranno vis-à-vis e nessuna sarà pronta ad arrendersi. Colei ad avere la peggio, però, sarà Züleyha che resterà ferita da un colpo partito dalla pistola di Müjgan.

Müjgan costringe Züleyha a togliersi la vita

Müjgan riuscirà ad attirare Züleyha nella sua trappola, con l'unico intento di farla fuori per sempre. Le farà credere che Yilmaz la attende in mezzo al bosco, ma in realtà troverà lei ad aspettarla.

"Stai aspettando Yilmaz", le dirà Müjgan e Züleyha inizierà ad avere paura, visto che fin da subito le punterà addosso una pistola.

Müjgan le dirà di non sopportare più la situazione: sa che Züleyha non riuscirà mai a rinunciare a Yilmaz, quindi la soluzione più giusta per lei è farla fuori per sempre. Però non avrà intenzione di finire in prigione per colpa sua, così costringerà Züleyha a togliersi la vita con una corda.

Züleyha prova a disarmare Müjgan

Züleyha rimarrà stupita dal gesto di Müjgan, mentre quest'ultima le dirà che sa che Adnan è figlio di Yilmaz, quindi è cosciente del fatto che rimarranno legati per sempre. Non vorrà che ciò accada, quindi Züleyha dovrà decidere: o si uccide con le sue stesse mani o sarà lei a farla fuori con un colpo di pistola.

Alla fine Züleyha sembrerà intenta a togliersi la vita, ma sarà solo una finta: "Sparami Müjgan, almeno così pagherai per quello che mi hai fatto". La scena verrà osservata in lontananza da Behice, anche quando a un certo punto Züleyha, con coraggio, proverà a strappare a Müjgan la pistola dalle mani, ma qualcosa andrà storto.

Züleyha viene ritrovata priva di sensi

Nella colluttazione partirà un colpo che colpirà in pieno Züleyha. Müjgan, in preda al panico, penserà di averla uccisa, così scapperà di corsa a casa. Verrà accolta dalla zia Behice, che la porterà dritta in bagno per farle una doccia fredda e per impedirle di dire davanti agli altri che ha ucciso Züleyha.

Quest'ultima, intanto, rimarrà in mezzo al bosco e sarà Raşit a trovarla. "Si è uccisa", dirà il giovane, che correrà subito alla tenuta per dare la notizia a Gaffur. Noterà la ferita sanguinante, quindi penserà che la ragazza abbia provato a togliersi la vita con un colpo di arma da fuoco. Raşit arriverà proprio nel momento in cui tutti saranno intenti a cercarla per la tenuta: penseranno che Demir le abbia fatto qualcosa di brutto o che la giovane sia scappata magari a Istanbul.