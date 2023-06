Terra amara continua a raccontare l'amore contrastato tra Zuleyha e Yilmaz, e presto ci saranno importanti cambiamenti a Cukurova. Hunkar dimostrerà di essere una persona nuova e darà il suo appoggio alla nuora quando scoprirà che sta per fuggire con Yilmaz. Zuleyha le prometterà che continuerà a mandarle delle fotografie dei nipoti dalla Germania e che farà di tutto perché i bambini non la dimentichino. In un momento molto emozionante, prima della fuga, Zuleyha chiamerà Hunkar "mamma" e le darà una grande gioia.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar sorprenderà Zuleyha fare le valigie

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che l'amore tra Zuleyha e Yilmaz continuerà a resistere nonostante tutte le difficoltà. Presto i due innamorati inizieranno a vedersi di nascosto e Hunkar sarà al corrente di tutto, ma questa volta non farà nulla per impedirlo. Yilmaz e Zuleyha progetteranno una fuga con Adnan, Leyla e Kerem Ali, diretti in Germania dove un amico di Akkaya li ha trovato già una casa. L'unico modo per evitare che Demir li trovi sarà trasferirsi all'estero. Zuleyha preparerà le valigie quando la suocera arriverà all'improvviso nella sua stanza, ma Hunkar rassicurerà la nuora e le darà dei gioielli: se dovesse avere bisogno di denaro durante il viaggio potrebbe venderli.

Anticipazioni prossime puntate, Hunkar a Zuleyha: 'Voglio che tu sia felice'

Nelle prossime puntate di Terra amara ci sarà un cambiamento importante nel rapporto tra Zuleyha e Hunkar. Quando la signora Yaman sorprenderà la nuora in procinto di fuggire in Germania, le darà tutto il suo sostegno. "Non preoccuparti, non ti fermerò, voglio che tu sia felice", dirà Hunkar, decisa a rimediare a tutti gli errori del passato.

Sarà sorprendente anche per Yilmaz vedere che la signora Yaman saluterà emozionata lui e Zuleyha, dicendo che sentirà molto loro la mancanza. In questa atmosfera familiare Hunkar aprirà il suo cuore e ammetterà di avere paura che i suoi nipoti si dimentichino di lei. Zuleyha rassicurerà la suocera, invitandola ad andare a trovarli in Germania e la sorprenderà con una frase: "Non lascerò che si dimentichino di te, mamma".

Hunkar sarà grata ed emozionata di sentirsi chiamare mamma dalla nuora.

Yilmaz non dirà a Fekeli della fuga, ma andrà ad abbracciarlo prima di partire

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il piano di Zuleyha e Yilmaz sarà ormai a un passo dal realizzarsi. Fekeli, ignaro di tutto, accoglierà il figlioccio in casa e lo vedrà strano, ma non capirà nulla della fuga. Yilmaz abbraccerà con affetto il suo padrino e si congederà senza dirgli che quella potrebbe essere l'ultima volta che si vedono. L'indomani Akkaya andrà a prendere Kerem Ali dicendo a Behice che lo avrebbe portato al parco, senza destare sospetti. Per Yilmaz e Zuleyha sarà arrivato davvero il momento di essere una famiglia? Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, anche grazie all'appoggio di Hunkar.