L'episodio di Un posto al sole, andato in onda mercoledì 28 giugno, si è chiuso con un clamoroso cliffhanger. Lara, dinanzi all'insistenza di Ida di riavere suo figlio, ha afferrato un pesante fermacarte uccidendo la sua rivale. In seguito è stato svelato che si trattava di una fantasia della donna, ma subito dopo Martinelli ha osservato la giovane con una sguardo omicida pronta a realizzare quindi quello che aveva appena compiuto solo nella sua mente.

È davvero possibile quindi che Lara uccida Ida, trasformandosi così in assassina? A seguire l'analisi di questa vicenda e delle anticipazioni delle prossime puntate.

Lara deve trovare un modo per liberarsi di Ida

È giusto chiarire subito che Lara (Chiara conti) non ucciderà Ida (Marta Anna Borucinska), almeno non fino al 7 luglio, data delle anticipazioni fornite finora. La donna, avvelenando Tommy, ha dimostrato di essere disposta a tutto per salvare la sua relazione con Ferri, tuttavia sa bene che se uccidesse la giovane la polizia arriverebbe subito a lei.

Lara prenderà quindi tempo, ma non è detto che rinunci al piano di eliminare Ida, solo che dovrà farlo in modo più sottile senza che possa destare sospetti.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 luglio: Lara assume Ida come baby-sitter

Le nuove trame rivelano che Martinelli escogiterà una soluzione più creativa per tenere a bada la ragazza e soddisfare il suo desiderio di stare accanto a Tommy.

Lara assumerà Ida come sua baby-sitter, il fatto che la giovane si sia presentata a Palazzo Palladini non rappresenterà un problema dal momento che lei ha sempre affermato di averla contattata per un colloquio. Quanto a Ferri non dovrebbe essere difficile convincerlo del fatto di avere bisogno di una nuova ragazza che si occupi del bambino.

Resta solo da capire solo se l'attuale tata Emilia perderà il lavoro o affiancherà Ida.

Lara diventa un'assassina?

Lara ne uscirà quindi di nuovo pulita anzi, pare proprio che l'assunzione di una nuova ragazza rafforzerà la sua posizione con Roberto, facendola passare per una mamma molto scrupolosa. La donna ne approfitterà anche per togliersi qualche soddisfazione con Marina.

Il rapporto tra Roberto e sua moglie risulterà infatti ormai al capolinea e Martinelli lo farà notare alla sua rivale umiliandola e sottolineando il legame che rappresenta Tommy.

Le nuove trame sembrano quindi decretare l'ennesimo successo per Lara, ma restano due questioni molto importanti da tenere in conto: la prima è Ida. La ragazza è letteralmente una mina vagante e potrebbe decidere in qualsiasi momento di dire la verità, inoltre c'è la questione del ritorno della dottoressa Picone che è previsto per gli episodi 2646 e 2647 in onda il 24 e 25 luglio.