L'appuntamento con Terra Amara prosegue anche nella settimana dal 12 al 18 giugno con molte novità. Le anticipazioni raccontano che Demir sarà sempre più agguerrito, tanto da allontanare Adnan e Leyla anche da Hunkar. Le urla del signor Yaman spaventeranno la piccola Uzum che più tardi avrà modo di scoprire un lato tenero dell'uomo. Nel frattempo, Yilmaz si accingerà a partire con Mujgan per una nuova vita, ma l'attentato subito da Cetin e Fekeli cambierà i suoi piani. Infine, Zuleyha subirà un'intossicazione e finirà in ospedale. Qui, Behice proverà a toglierle la vita ma la donna saprà difendersi.

Anticipazioni Terra amara: Demir allontanerà Leyla e Adnan da Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara dal 12 al 18 giugno raccontano che Demir sarà sempre più agguerrito nei confronti di Zuleyha e di Hunkar. La donna distruggerà il filmino ricevuto da Mujgan, per evitare che suo figlio lo usi al processo. L'uomo non riuscirà a tollerare che sua madre abbia preso le parti di sua moglie e punirà anche lei. Demir prenderà Leyla e Adnan e li porterà in un luogo sconosciuto, affidandoli ad una persona misteriosa. Le urla del signor Yaman turberanno anche Uzum che avrà paura di lui, ma presto la bambina si ricrederà sul suo conto. Giocando a nascondino, Uzum si sistemerà nella macchina di Demir e inavvertitamente andrà con lui nel luogo in cui nasconde Adnan e Leyla.

In questa occasione, Uzum scoprirà un lato tenero di Demir che trascorrerà con lei un bel pomeriggio e le chiederà di non dire a nessuno quello che ha visto.

Anticipazioni puntate 12-18 giugno: Zuleyha in pericolo in ospedale

Le puntate di Terra amara della settimana dal 12 al 18 giugno vedranno Zuleyha ancora al centro delle scene.

La donna sarà ricoverata in ospedale per un'intossicazione e Mujgan non nasconderà a Behice il suo desiderio che la sua rivale muoia. La zia prenderà alla lettera le parole di sua nipote e si introdurrà nella camera di Zuleyha per ucciderla. La moglie di Demir si sveglierà in tempo per difendersi e nello scontro vedrà il volto di Behice che scapperà.

Zuleyha racconterà il terribile accaduto a Sabahattin e Julide, ma non le crederanno.

Yilmaz rinuncerà a partire con Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà una settimana densa di avvenimenti a Cukurova. Mentre Yilmaz sarà sul punto di partire con Mujgan per Istanbul, Cetin e Fekeli verranno attaccati da alcuni sconosciuti. Fortunatamente la sparatoria si concluderà solo con un grosso spavento, ma Yilmaz preferirà rinunciare ai suoi progetti con la famiglia per sostenere il suo padrino in questo momento. Infine Julide tornerà ad esercitare il suo incarico in Procura, grazie alla confessione di Sermin.