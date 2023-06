In Terra Amara Fekeli si mostrerà coraggioso e pronto a vendicare la famiglia della sua amata, gli Yaman, soprattutto quando verrà a conoscenza che Mehmet Kara sta ingannando tutti. Dietro quella falsa identità si nasconde Hakan e Fekeli sarà pronto ad affrontarlo, ma purtroppo farà un errore: rivelerà le sue intenzioni ad Abdülkadir, che non ci penserà due volte a ordinare ai suoi uomini di farlo fuori.

La trappola di Abdülkadir

Dopo alcune indagini Fekeli scoprirà che dietro l'identità di Mehmet si nasconde in realtà Hakan. Deciso a vendicarsi, correrà subito da Abdülkadir e puntandogli una pistola contro lo minaccerà di rivelargli dove si trovi Hakan.

Abdülkadir fingerà di non sapere cosa stia dicendo, ma Fekeli non crederà al suo gioco. Alla fine cederà e gli racconterà di aver conosciuto Hakan a Beirut, dopo che ha avuto alcuno problemi con Demir.

Dichiarerà inoltre che sono arrivati a Çukurova con l'unico intento di distruggere Demir. Fekeli capirà che dietro la sparizione di Demir c'è la mano di Abdülkadir e Hakan, ma lui gli giurerà di non sapere dove si trovi. Fekeli, però, vorrà sapere dove si trovi in quel momento Hakan. Vorrà smascherarlo, ma non potrà immaginare che Abdülkadir gli sta tendendo una trappola.

Fekeli muore per un'iniezione letale

Fekeli si recherà nel mulino in cui si dovrebbe trovare Hakan, ma alcuni operai gli diranno che non c'è e che si trova da un'altra parte.

Diretto verso una nuova destinazione, Fekeli si troverà in una strada sperduta, dove verrà fermato da un ragazzo.

A quanto pare nella macchina c'è la madre che non si sente bene, così gli chiederà una mano. Fekeli ha il cuore d'oro e scenderà dalla macchina pronto a prestare soccorso. L'uomo, però, verrà colpito alle spalle.

Qualcuno gli inietterà sul collo una sostanza letale e nonostante Fekeli provi a difendersi, sferrando al malvivente un pugno, morirà all'istante.

Gaffur trova il corpo di Fekeli esanime, disperazione a Villa Yaman

Saranno gli uomini di Abdülkadir a farlo fuori e per far credere che Fekeli sia deceduto per cause naturali metteranno il corpo nella sua macchina, appoggiandogli una mano sul petto.

Dopo molte ore il cadavere di Fekeli verrà rinvenuto da Gaffur, che insieme a Raşit sarà di rientro a Villa Yaman.

Troveranno la macchina in mezzo alla strada e crederanno che l'uomo stia dormendo, ma non sarà così. Anche loro ipotizzeranno che Fekeli sia morto a causa di un infarto e correranno subito nella tenuta per dare la brutta notizia. La persona che si dispererà di più sarà sicuramente Lütfiye, che aveva trovato in Fekeli un perfetto complice e quasi un compagno di vita. Questo lutto la segnerà per sempre.