Dopo che Ümit verrà uccisa da Züleyha, nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, un altro decesso colpirà la comunità di Çukurova.

Fekeli verrà ritrovato senza vita dentro la sua macchina da Gaffur e Rashid. Tutti penseranno che sia morto a causa di un infarto, ma in realtà perderà la vita a causa di una iniezione letale fatta da uno scagnozzo di Abdülkadir.

Fekeli scopre chi si nasconde dietro a Mehmet Kara

Nelle prossime puntate Fekeli scoprirà che dietro Mehmet Kara si nasconde Hakan e che si finge amico di Züleyha solo perché in realtà vuole distruggere la famiglia Yaman.

Scoprirà tutto durante un viaggio ad Ankara, ma invece di avvertire Züleyha e Fikret vorrà affrontare da solo l'alleato di Hakan: Abdülkadir.

L'incontro sembrerà concludersi quasi pacificamente, ma alla fine succederà l'impensabile. Mentre Fekeli tornerà a casa, un uomo lo fermerà per strada per chiedergli aiuto per sua madre. Scenderà dalla macchina e improvvisamente qualcuno gli inietterà con una siringa un farmaco letale. Fekeli piomberà a terra e per lui non ci sarà nulla da fare.

Gaffur e Rashid trovano Fekeli esanime

L'assassino di Fekeli lascerà il corpo dell'uomo lì, dentro l'auto e sul ciglio della strada, Poco dopo passeranno con la macchina Gaffur e Rashid, e noteranno la macchina di Fekeli ferma in mezzo alla strada.

Vedranno che si trova all'interno dell'abitacolo e in un primo momento penseranno che possa essersi addormentato.

Proveranno a svegliarlo, ma l'uomo non darà segni di vita, così capiranno che è morto. Però non penseranno a un omicidio, visto che non ci saranno segni di violenza: presupporranno che sia deceduto di morte naturale a causa di un infarto.

Lütfiye disperata per la morte di Fekeli

Gaffur e Rashid correranno in villa per raccontare ciò che hanno appena visto. Quella a soffrire di più sarà Lütfiye: la donna sarà sotto shock, in quanto è molto legata a Fekeli. È arrivata a Çukurova con l'intento di aiutarlo a placcare lo spirito vendicativo che Fikret aveva contro Demir.

Solo lei ha potuto impedire che accadesse il peggio.

Durante la sua permanenza è diventata un grosso sostegno per Fekeli, dandogli per qualsiasi cosa i giusti consigli e diventando un pilastro per l'intera famiglia. Con la sua morte, invece, si sentirà tremendamente in colpa: durante gli ultimi giorni ha avuto dei brutti presentimenti e gli avrebbe dovuto impedire di andare ad Ankara per risolvere la questione "Mehmet". Non sarà solo Lütfiye a soffrire per la sua morte, anche Gaffur e Saniye non smetteranno di piangere.