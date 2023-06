Prosegue l’appuntamento su Canale 5 con le avventure della soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni sulle prossime puntate raccontano che dopo l’uscita di scena di Hunkar Yaman (Vahide Percin) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) si assisterà a un lieto evento: Gulten Taskin (Selin Genc) e Cetin Cicergi (Aras Senol) pronunceranno finalmente il fatidico sì.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) invece rimarrà deluso dal comportamento del nipote Fikret Fekeli (Furkan Palali): apprenderà che c’è lo zampino del ragazzo con la distruzione della tomba del defunto Adnan Yaman.

Spoiler turchi Terra amara: Zuleyha prende il posto di Hunkar alla tenuta, Gulten e Cetin convolano a nozze

Negli episodi in onda su Canale 5 dopo la morte di Yilmaz, che passerà a miglior vita a causa di un incidente stradale, Zuleyha prenderà il posto della defunta suocera Hunkar in ogni mansione della tenuta e il tutto con l’approvazione del marito Demir (Murat Unalmis). Altun organizzerà dei matrimoni di gruppo a spese della famiglia Yaman, in aiuto dei cittadini impossibilitati dal punto di vista economico. Tra le coppie ci sarà anche quella formata da Cetin e Gulten, che per il lieto evento avranno al loro fianco Saniye (Selin Yeninci), Gaffur (Bulent Polat) e Ali Rahmet Fekeli.

Mentre Gulten e Cetin trascorreranno la prima notte di nozze, nella tenuta Yaman una donna si dispererà per qualcosa che l'è successo, di chi si tratta?

Fikret distrugge la tomba del padre Adnan Yaman, Fekeli rimane senza parole

Intanto nemmeno Fikret farà i salti di gioia alle nozze di Gulten e Cetin: non farà altro che pensare alla sua vendetta contro il fratellastro Demir. Successivamente si recherà al cimitero e in preda alla furia distruggerà in mille pezzi la tomba del defunto padre Adnan Yaman, colpevole di aver abbandonato lui e sua madre.

Demir non la prenderà affatto bene quando verrà messo al corrente dell’accaduto, anche se il guardiano del cimitero non gli dirà che è stato Fikret a farlo.

Fikret, per non essere sospettato, farà credere a Demir di essere indignato per ciò che è successo alla lapide del suo compianto genitore. Il ragazzo però farà i conti con il guardiano che era presente al cimitero proprio quando lui ha compiuto il gesto: dopo aver evitato di svelare la colpevolezza di Fikret a Demir, vuoterà il sacco con Fekeli. Quest’ultimo rimarrà senza parole non appena scoprirà che suo nipote ha distrutto la tomba di Adnan Yaman.