Su Canale 5 continua Terra amara, la soap opera turca che ha conquistato il pubblico Mediaset. Nelle prossime puntate Zuleyha dovrà dire addio a Yilmaz, l'amore della sua vita.

Lo stesso Demir, con il quale Yilmaz ha combattuto per anni, piangerà sulla sua tomba e si maledirà per non essere riuscito a salvarlo. Gli abitanti di Cukurova celebreranno comunque Demir come un eroe, visto che sarà lui a evitare che Yilmaz bruci nella sua vettura. Tuttavia il grande gesto di coraggio non basterà per salvargli la vita.

Terra amara, come muore Yilmaz

Nel dettaglio, le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra Amara raccontano che Mujgan chiamerà disperata Yilmaz per avvisarlo del fatto che Kerem Ali è caduto dal divano e si trova in gravi condizioni in ospedale.

Nel mentre, Zuleyha e Demir si staranno dirigendo presso l'avvocato di famiglia, che consegnerà loro i documenti ufficiali per il divorzio. Per uno strano scherzo del destino, le rispettive vetture si incroceranno sulla strada principale di Cukurova.

Yilmaz schiaccerà l'acceleratore per arrivare il prima possibile dal piccolo Kerem, ricoverato in ospedale. Ma l'uomo perderà il controllo dell'auto a causa della velocità, precipitando in un burrone. La macchina sarà sul punto di prendere fuoco e Demir non perderà un attimo per intervenire.

Demir salva Yilmaz dalle fiamme

Davanti agli occhi disperati di Zuleyha, Demir mostrerà un grande coraggio e riuscirà a estrarre vivo Yilmaz dalla vettura.

Come raccontano le anticipazioni di Terra amara Yilmaz verrà portato in ospedale e qui subirà un intervento chirurgico.

Tutti i suoi cari saranno al capezzale: Zuleyha, il piccolo Adnan, Kerem Ali (che nel frattempo si sarà ripreso dalla brutta caduta), Müjgan, Demir e Fekeli non lo lasceranno solo un attimo.

Sarà molto triste per Yilmaz rendersi conto che, proprio quando è riuscito a riconciliarsi con Demir, dovrà prepararsi all'ultimo saluto.

Anticipazioni Terra amara, Yilmaz muore tra le braccia di Zuleyha

Yilmaz rinuncerà per sempre anche a Zuleyha, che poco prima gli aveva comunicato che avrebbe divorziato da Demir e che non c'era più alcun ostacolo che impedisse di vivere il loro amore.

Non passerà molto tempo prima che le condizioni di Yilmaz diventino critiche.

Poco prima di morire, farà promettere a Zuleyha di prendersi cura di Adnan, oltre a ricordarle che lei è sempre stata il suo grande e unico amore. A quel punto la città di Cukurova saluterà commossa il defunto Yilmaz con una veglia funebre e un'altrettanto dolorosa sepoltura.