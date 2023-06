L'appuntamento con Terra Amara prosegue con successo su Canale 5 e, le anticipazioni delle prossime puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che ci sarà spazio per una svolta importante legata alle vicende di Zuleyha e Yilmaz.

I due, dopo aver lottato a lungo per far sì che il loro amore potesse trionfare, riusciranno finalmente ad essere una coppia libera. Eppure, quello che doveva essere l'inizio della favola d'amore per questa coppia, ben presto si trasformerà in un incubo e un incidente stravolgerà per sempre la vita della donna, privandola del suo amato.

Zuleyha ottiene il divorzio: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha e Yilmaz riusciranno ad avere la meglio sui rispettivi compagni di vita. I due, infatti, si renderanno conto di non poter stare più distanti l'uno dall'altro, motivo per il quale decideranno di prendere in mano in redini della loro vita e saranno pronti a iniziare questo nuovo cammino insieme.

Tutto questo sarà possibile anche grazie alle scelte di Demir e Mujgan, i quali si renderanno conto di non poter più ostacolare questo amore e decideranno di concedere loro il divorzio.

Yilmaz e Zuleyha liberi di amarsi: anticipazioni Terra Amara

A spiazzare sarà in primis la scelta di Demir che, contrariamente ad ogni aspettativa e dopo aver fatto la guerra a sua moglie in tutti i modi possibili e immaginabili, deciderà di fare un passo indietro e concederà alla mamma di sua figlia, la possibilità di stare insieme ad Yilmaz, l'unico vero grande amore della sua vita.

Yilmaz e Zuleyha, quindi, si diranno pronti ad iniziare questo nuovo percorso, finalmente liberi di poter amarsi e di portare avanti la loro relazione. Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, al punto che i due innamorati inizieranno a fare anche dei progetti di vita e penseranno di lasciare al più presto Cukurova per trasferirsi altrove, lontani da tutto e tutti.

Un incidente stravolge la vita di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Ebbene, le anticipazioni della soap Terra Amara rivelano che questa alchimia speciale tra i due verrà ben presto spazzata via. Infatti Yilmaz si ritroverà coinvolto in un grave incidente stradale che avrà delle conseguenze irreparabili sulla sua vita e quella della sua amata.

L'uomo arriverà in ospedale in condizioni critiche e sarà necessario un intervento immediato. Peccato, però, che l'esito finale di questa operazione non sarà positivo. Infatti Yilmaz non riuscirà a sopravvivere: per lui non ci sarà niente più da fare. Un duro colpo per Zuleyha che, proprio nel momento in cui stava riassaporando la felicità, dovrà fare i conti con questa terribile notizia.