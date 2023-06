Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica Sei sorelle, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, le sorelle Silva decideranno di vendere l'azienda di tessuti a Don Ricardo, per poter ripianare i propri debiti. Inoltre Rodolfo chiederà a Blanca di sposarlo subito visto che dovrà partire in Marocco per la guerra, mentre Adela non vorrà creare alcun problema a German e si mostrerà convinta a rinunciare a lui.

Salvador scopre le bugie di Diana

Nella puntata di Sei sorelle che sarà mandata in onda lunedì 5 giugno, a casa Silva giungerà una persona misteriosa che si scoprirà essere Josefa, madre di Petra. Intanto Diana comunicherà agli operai la scelta presa insieme alle sorelle di cessare ogni tipo di attività in fabbrica. Non ci sono altre alternative in considerazione del fatto che sono ormai prossime al fallimento. Inoltre Adela dopo essersi baciata con German sarà presa dai rimorsi e non saprà cosa fare.

Nell'episodio di martedì 6 giugno, le sorelle Silva comprenderanno che ormai l'unica opzione rimasta è quella di vendere l'azienda di tessuti [VIDEO]. In questo modo potranno racimolare del denaro per ripianare i numerosi debiti esistenti.

La prima persona che avanzerà una proposta è Don Ricardo, il quale sarà felice di approfittare della situazione per appropriarsi della fabbrica del fratello. Le donne dopo averci pensato, la accetteranno. In tutto questo Salvador apprenderà le numerose bugie che gli ha detto Diana e se ne andrà da casa.

Elisa accetta di sposare Carlitos visto che presto sarà ricco

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 7 giugno, Rodolfo sarà chiamato a raggiungere i suoi compagni in Marocco dopo che è scoppiata la guerra. L'uomo pertanto inviterà Blanca a sposarsi subito prima di lasciare Madrid. Per la Silva e Donna Dolores sarà una notizia scioccante.

Intanto German non avrà nessun rimpianto per avere baciato Adela ed in assenza di Carolina chiederà espressamente alla donna di poter stare da soli. Inoltre Don Ricardo dopo avere preso le redini della fabbrica, spiegherà le nuove dinamiche da seguire per il futuro.

Nella puntata di giovedì 8 giugno, Donna Dolores non sarà per nulla d'accordo che Rodolfo vada in Marocco e chiederà a Blanca di supportarla nel far cambiare idea al Loygorri. In tutto questo Elisa accetterà di convolare a nozze con Carlitos, visto che il ragazzo prossimamente erediterà una grossa cifra da un parente.

Le sorelle Silva rendono pubblica la morte del padre

In base agli spoiler di venerdì 9 giugno, tutti i tentativi di Blanca risulteranno vani, visto che Rodolfo è propenso ad andare in Marocco.

Intanto le sorelle Silva renderanno di dominio pubblico il decesso del loro padre, ma non diranno di averlo tenuto nascosto fino in quel momento. A tal proposito spiegheranno come è avvenuto all'improvviso. Infine Adela non vorrà assolutamente creare problematiche a German e sarà decisa a troncare ogni tipo di rapporto con lui.