Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma a fine giugno negli Usa. Le trame dello sceneggiato ambientato nelle colline di Los Angeles segnalano che Andrea Bocelli si esibirà per Ridge Forrester e Brooke Logan. Liam Spencer, invece, sarà a pezzi dopo aver visto il bacio di Hope Logan (Annika Noelle) con Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Andrea Bocelli si esibisce per Ridge e Brooke

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 giugno sull'emittente Cbs segnalano che Brooke e Ridge (Thorsten Kaye) celebreranno il loro ritorno di fiamma. Per l'occasione, la donna si metterà in contatto con Veronica Bocelli, alla quale chiederà di organizzare uno spettacolo speciale per Ridge.

Logan senior infatti vorrà sorprendere suo marito con un'esibizione di Andrea Bocelli. Un momento toccante che vedrà anche un piccolo cameo della figlia del cantante lirico, Virginia. Neanche a dirlo, il gesto di Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà accolto con gioia da Ridge che ringrazierà anche Andrea Bocelli per essersi esibito per lui. In questo modo, si concluderà il viaggio della coppia a Roma.

Liam furioso dopo aver visto Hope baciare Thomas

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, in programma tra un anno sui teleschermi di Canale 5 a causa della differenza di emissione con l'America, Liam (Scott Clifton) si sentirà scombussolato dopo aver sorpreso Hope tradirlo con Thomas davanti al Colosseo.

L'uomo apparirà furioso per ciò che ha visto, tanto da confidare i suoi problemi di cuore a Steffy. Proprio quest'ultima tenterà di fare del suo meglio per stare accanto all'ex marito mentre cercherà un modo per affrontare Hope dopo la scoperta del suo tradimento. Una situazione incandescente che Liam e Hope si trascineranno fino a Los Angeles.

L'uomo infatti capirà che sua moglie non provava una semplice amicizia per Thomas. Di conseguenza, il matrimonio dei genitori di Beth apparirà appeso ad un filo.

Taylor apprende che Brooke è tornata insieme a Ridge

Nel frattempo, Taylor dovrà affrontare la realtà dei fatti quando capirà che Brooke e Ridge sono ufficialmente tornati insieme.

Una notizia che deluderà la dottoressa. Ma le sorprese non saranno finite qui. La madre di Steffy scoprirà infatti che Thomas ha baciato Hope durante il loro viaggio a Roma. Come reagirà la donna di fronte al nuovo sviluppo amoroso del figlio?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful per scoprire come evolverà questa storyline.